موعد إنطلاق الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

ينطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بمشاركة أكثر من 80 فيلم يتنافسون علي جوائز مسابقات المهرجان، وذلك خلال الفترة من 19 إلي 27 سبتمبر المقبل.

ويعقد مهرجان الجونة السينمائي مؤتمراً صحفياً يوم 26 أغسطس للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان، ويحضر المؤتمر كلاً من وزيرة الثقافة، ووزيرة السياحة، والمهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، والمهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة السياحية، وعمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، والفنانة بشري مدير العمليات للشركة المنظمة للمهرجان.

رسالة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة

تهدف رسالة مهرجان الجونة في دورته الثالثة إلي تجميع صناع السينما، من كل دول العالم في مدينة الجونة السياحية، وذلك بغرض تنمية روح التبادل الثقافي بينهم في تقديم أفضل ماعندهم من إبداعات سينمائية، وذلك من أجل إكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم أن يغيروا السينما في المستقبل إلي الأفضل.

بداية مهرجان الجونة السينمائي

كانت بداية مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولي عام 2017، وذلك كان بمشاركة 69 فيلم من 36 دولة مختلفة، وكان شعار المهرجان سينما من أجل الإنسانية، وقد منح المهرجان في دورته الأولي الفنان المصري الكبير عادل إمام جائزة الإنجاز الإبداعي وذلك تقديراً لتاريخه الفني الكبير المليء بالأعمال الفنية سواء السينمائية أو المسرحية أو التليفزيونية، وكذلك جائزة الإنجاز الإبداعي للناقد السينمائى اللبنانى إبراهيم العريس وذلك تقديراً لجهوده وإسهاماته العديدة في مجال النقد السينمائي الهادف والبناء.