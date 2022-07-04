موعد إجازة عيد الأضحى 2022 رسمياً

أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرار بأن تكون إجازة عيد الأضحى في الفترة من 9 يوليو حتى 14 يوليو، أي من السبت القادم حتى الخميس الذي يليه، بواقع 5 أيام إجازة.

الإجازة مدفوعة الأجر

وجاء القرار من قبل السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تكون الفترة من السبت 9 يوليو حتى الخميس 14 يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

مصير الامتحانات من الإجازة

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في القرار أن أعمال الامتحانات مستمرة وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة.