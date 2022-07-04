أخبار مصر

موعد إجازة عيد الأضحى 2022 رسمياً

عبد الرحمن رضا

أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرار بأن تكون إجازة عيد الأضحى في الفترة من 9 يوليو حتى 14 يوليو، أي من السبت القادم حتى الخميس الذي يليه، بواقع 5 أيام إجازة.

موعد إجازة عيد الأضحى 2022 رسمياً

الإجازة مدفوعة الأجر

وجاء القرار من قبل السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تكون الفترة من السبت 9 يوليو حتى الخميس 14 يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

مفاجأة للعاملين في القطاع الخاص بشأن إجازة عيد الأضحى

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مصير الامتحانات من الإجازة

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في القرار أن أعمال الامتحانات مستمرة وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة.

عبد الرحمن رضا

عبدالرحمن رضا كاتب صحفي، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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