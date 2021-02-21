موعد إجازة شم النسيم 2021.. وحكم الاحتفال بالمناسبة

يعتبر شم النسيم من العطلات الرسمية، التي يحصل فيها الموظفين في مصر سواء كانوا بالقطاع الخاص أو القطاع العام علي إجازة بأجر كامل ويحق لصاحب العمل طلب العامل أو الموظف في ذلك اليوم بشرط موافقة الأخير، واحتفالات شم النسيم في مصر من قديم الزمان حيث يرجع إلي العصر الفرعوني، وعادة ما يستغل المصريون هذه الإجازة مع الأسرة أو مع الأصدقاء حيث أن شم النسيم في مصر لها طقوس خاصة.

وفي السطور التالية نتعرف علي موعد إجازة سم النسيم في مصر 2021، وكيف يحتفل المصريون وعطلة شم النسيم في مصر وتهئنة شم النسيم وغيرها من المعلومات المتعلقة.

موعد شم النسيم 2021

تختلف أسباب الإجازات والعطلات في مصر، فهناك إجازات للأعياد الدينية مثل عيد الأضحي المبارك وعيد الفطر وعيد القيامة المجيد، والمولد النبوي الشريف ووقفة عرفات، ومنها تاريخية مثل عيد ثورة يوليو وثورة يناير وثور 30 يونيو وعيد تحرير سيناء وحرب أكتوبر ومنها تراثية مثل شم النسيم والذي يعد من أعرق الاحتفالات الشعبية المعروفة عند المصريين بوجه خاص وهو من العادات الفرعونية القديمة ويرتبط شم النسيم بحلول الربيع ويتم أحياء الذكري بشكل سنوي بعد احتفال الأقباط برأس السنة القبطية وعيد القيامة المجيد.

ويوافق شم النسيم هذا العام في الاثنين الموافق الثالث من شهر مايوم لعام 2021، ويعد شم النسيم بشارة ورمز لبداية حياة جديدة لتزامن الذكري مع قدوم فصل الربيع حيث تتفح الأزهار وتثمر الشجر وتتزين الحدائق بلونها الأخضر.

إجازة شم النسيم 2021

تمنح الدولة جميع الموظفين في القطاع العام وفي القطاع الخاص، إجازة رسمية تكون مدفوعة الأجر بمختلف عقائدهم ودياناتهم حرصا منها علي أحياء التقاليد والعادات المتبعة منذ القدماء المصريين وعصور ما قبل التاريخ حيث يعود شم النسيم إلي ما يزيد عن 4700 سنة ويتم تحديدها علي حساب القبطي وتكون في شهر برمودة ، وعادة ما يستقبل المصريون بطقوس مختلفة حيث يستقبل عيد شم النسيم والذي كثيرا ما يطلق عليه عيد الربيع بالخروج إلي الحدائق والمنتزهات وتناول البيض الملون من قديم الزمان.

وتحرص الحكومة المصرية علي منح العاملين فيها إلي الاحتفال بشم النسيم مع الأسر والأصدقاء عن طريق منحهم إجازة رسمية بدون خصم من أجورهم ويتم إعلانها وإدراجها في الإجازات والعطلات الرسمية في بداية كل عام، ومؤخرا أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإمكانية ترحيل إجازات نصف الأسبوع إلي نهايته يوم الخميس بما يراه مجلس الوزراء.

أهمية عيد شم النسيم وطرق الاحتفال به

يحتل عيد شم النسيم أهمية كبيرة عند المواطنين في مصر ويعتبر الاحتفال بشم النسيم كأحد الموروثات القديمة إن لم تكن أول هذه الموروثات ولها طقوس احتفال خاصة بهذه الاحتفال حيث يخرج الأهل والأسر إلي الحدائق والمنتزهات العامة علي ضفاف نهر النيل ويتم تناول أكلات معينة مرتبطة بشم النسيم والتي لها دلالات معينة مثل تناول البيض والذي يدل علي خروج الحياة من الجماد مثل خروج الكتكوت من بيضة، أو فيسخ والسمك والملوحة كرمز النيل والبصل ليدل علي الحياة والخضرة.

تهنئة بشم النسيم 2021

يحرص الكثير من المواطنين في مصر بتبادل التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي توتير والفيسبوك وغيرهم من المواقع والمعايدات بمناسبة ذكري الاحتفال بشم النسيم، وذلك من خلال إرسال الصور والبطاقات المتضمنة لكلمات مناسبة لشم النسيم وألوان مبهجة ورمزيات خاصة بهذه المناسبة.

حكم الاحتفال بشم النسيم

اختلف العلماء والفتاوي الإسلامية حول حكم الاحتفال بعيد شم النسيم وتقديم التهنئة بقدومة والخروج إلي الحدائق والمنتزهات فمنهم من يري أنه حراما شرعا وعدم الاعتراف إلا بعيدي الأضحي والفطر والمعايدة في أي عيد أخر إثم ومعصية لأوامر الله ومخالفة للسنة المطهرة، في الوقت الذي أقرت دار الإفتاء المصرية بجواز الاحتفال بشم النسيم واعتبرته بدعة حسنة تعزز أوصال العلاقات الإنسانية والروابط الأسرية موضحة أن العمل بطقوسه عادة مصرية قديمة يعد غير مخالفة لشرع الإسلام.