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موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس

معتز خليل

تُعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 من أهم الإجازات الرسمية التي ينتظرها المواطنون في مصر والدول الإسلامية كل عام، لأنها تُخلّد هذه المناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة، لذلك تحرص الدولة المصرية على منح هذه العطلة الرسمية تخليدًا لهذه الذكرى العظيمة، حيث تُدرج ضمن جدول الإجازات والعطلات الرسمية في مصر.

🕌 تُعد رأس السنة الهجرية من أبرز المناسبات الدينية التي تمنح فيها الدولة المصرية إجازة رسمية لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، إحياءً لذكرى الهجرة النبوية الشريفة.

طقس شديد الحرارة غدا الجمعة 13 يونيو 2025

🔹 التاريخ المتوقع:
الخميس 26 يونيو 2025
📌 ووفقًا لنظام ترحيل الإجازات، لن يتم ترحيلها نظرًا لتوافقها مع يوم خميس، ما يمنح المواطنين إجازة ممتدة لثلاثة أيام:

  • الخميس 26 يونيو (رأس السنة الهجرية)
  • الجمعة 27 يونيو (إجازة أسبوعية)
  • السبت 28 يونيو (إجازة أسبوعية)

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🇪🇬 إجازات يونيو 2025 الرسمية في مصر

التاريخ المناسبة
الجمعة 13 يونيو إجازة أسبوعية
السبت 14 يونيو إجازة أسبوعية
الجمعة 20 يونيو إجازة أسبوعية
السبت 21 يونيو إجازة أسبوعية
الخميس 26 يونيو رأس السنة الهجرية
الجمعة 27 يونيو إجازة أسبوعية
السبت 28 يونيو إجازة أسبوعية
الاثنين 30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو

📌 الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال 2025

التاريخ المناسبة
26 يونيو (الخميس) رأس السنة الهجرية
30 يونيو (الإثنين) ذكرى ثورة 30 يونيو
23 يوليو (الأربعاء) عيد الثورة
4 سبتمبر (الخميس) المولد النبوي الشريف
6 أكتوبر (الإثنين) عيد القوات المسلحة

 


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عن الكاتب:
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.

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