موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس

تُعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 من أهم الإجازات الرسمية التي ينتظرها المواطنون في مصر والدول الإسلامية كل عام، لأنها تُخلّد هذه المناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة، لذلك تحرص الدولة المصرية على منح هذه العطلة الرسمية تخليدًا لهذه الذكرى العظيمة، حيث تُدرج ضمن جدول الإجازات والعطلات الرسمية في مصر.

🕌 تُعد رأس السنة الهجرية من أبرز المناسبات الدينية التي تمنح فيها الدولة المصرية إجازة رسمية لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، إحياءً لذكرى الهجرة النبوية الشريفة.

طقس شديد الحرارة غدا الجمعة 13 يونيو 2025

🔹 التاريخ المتوقع:

الخميس 26 يونيو 2025

📌 ووفقًا لنظام ترحيل الإجازات، لن يتم ترحيلها نظرًا لتوافقها مع يوم خميس، ما يمنح المواطنين إجازة ممتدة لثلاثة أيام:

الخميس 26 يونيو (رأس السنة الهجرية)

الجمعة 27 يونيو (إجازة أسبوعية)

السبت 28 يونيو (إجازة أسبوعية)

القانون الجديد يُحدد عمر العلاقة الإيجارية القديمة

🇪🇬 إجازات يونيو 2025 الرسمية في مصر

التاريخ المناسبة الجمعة 13 يونيو إجازة أسبوعية السبت 14 يونيو إجازة أسبوعية الجمعة 20 يونيو إجازة أسبوعية السبت 21 يونيو إجازة أسبوعية الخميس 26 يونيو رأس السنة الهجرية الجمعة 27 يونيو إجازة أسبوعية السبت 28 يونيو إجازة أسبوعية الاثنين 30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو

📌 الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال 2025