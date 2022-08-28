موظفة مصرية تهدد طليقة زوجها بفضحها ونشر أمور خادشه للحياء

نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في القبض على موظفة هددت طليقة زوجها، بنشر أمور خادشه للحياء والطعن في عرضها وشرفها.. كما طلبت الموظفة من طليقة زوجها التنازل عن كل حقوقها الشرعية من طليقها زوج المتهمة.

ومن جانبها أحالت النيابة العامة المصرية الموظفة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بتهديد المجني عليها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي، بفضحها ونشر أمور خادشه للحياء.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن المتهمة هددت المجني عليها عبر اتصال هاتفي بألفاظ نابية وطعنت في شرفها.. كما استخدمت حسابها الشخصي على تطبيق المراسلة “واتس آب”، بهدف تسهيل ارتكاب جريمتها، وتعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليها واساءة استعمال أجهزة الاتصالات.