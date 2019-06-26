موجة حر شديدة على البلد وتوقعات حالة الطقس الخميس 27 يونيو 2019

يعاني الجميع من ارتفاع درجة الحرارة في شوارع القاهرة الكبرى، ومن المقرر أن درجة الحرارة تستمر في الارتفاع في يوم الغد الخميس 27 يونيو 2019، حيث تضرب البلاد موجة حارة بدأت من يوم الاثنين الماضي وترتفع لتكون في ذروتها في يوم الخميس، ننشر لكم فيما يلي توقعات حالة الطقس ليوم الخميس 27 يونيو في جمهورية مصر العربية، تابع للتعرف على المزيد، وأخذ الاحتياطات اللازمة.

توقعات حالة الطقس الخميس 27 يونيو 2019

من خلال نجوم مصرية نحرص على نشر حالة الطقس المتوقعة في يوم الغد الخميس على أنحاء الجمهورية من حلايب وشلاتين وحتى صعيد مصر، تابعونا في السطور القادمة للمزيد ومن أجل أخذ الاحتياطات اللازمة والتي يجب اتباعها في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتلك الموجة الشديدة من الحرارة.

مع دخول فصل الصيف الحار، ومع ارتفاع درجات الحرارة من يوم الإثنين الماضي وحتى اليوم، من المقرر ارتفاع درجة الحرارة لتكون في ذروتها في يوم الغد الخميس، حيث ترتفع درجات الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية، ولكن تبقى السواحل الشمالية معتدلة الطقس.

من المتوقع أن تقل الرؤية على شمال البلاد بسبب الشبورة المائية في الصباح، كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة، على المناطق المختلفة في شمال البلاد.

كما أن الرياح تكون معتدلة على جنوب سيناء، وتنشط على كل من البحر الأحمر وخليج السويس، وهو ما يعمل على اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 24

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 والصغرى 24.

القاهرة والوجه البحري: العظمى 40 والصغرى 26.

الغردقة وجنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 30

شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 27

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: العظمى 47 والصغرى 30

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