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موجة حر جديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الفترة المقبلة وعظمى القاهرة 35

عيد سعيد

قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي نشرته على موقعها الإلكتروني، بالكشف عن توقعاتها لحالة الطقس الفترة المقبلة ودرجات الحرارة، وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد غدًا طقس صيفي ترتفع فيه درجة الحرارة، حيث سيسود البلاد خلال ساعات النهار، طقس حار إلى مائل للحرارة، بينما سيسود خلال ساعات الليل، طقس معتدل إلى لطيف، وستشهد أغلب المناطق على مستوى الجمهورية، نشاط بحركة الرياح، والتي ستكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة من اليوم.

حالة الطقس الفترة المقبلة

حالة الطقس الفترة المقبلة

وفي البيان الذي نشرته على حسابها الرسمي، كشفت الهيئة عن توقعاتها لحالة الطقس بالفترة من يوم السبت الموافق 18 يونيو وحتى يوم الخميس الموافق 23 يونيو، وقالت بأن البلاد ستشهد الطقس التالي:

تصل لـ 50.. الأرصاد تُحذر المواطنين والمقيمين من موجة شديدة الحرارة بدءًا من الأحد وموعد انتهائها

الأرصاد الجوية تُحذِّر: موجة حارَّة من الأحد حتى الأربعاء ودرجات الحرارة تلامس الـ(٥٠) في عددٍ من المناطق

  • السبت 18 يونيو:

ستنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ودرجات الحرارة كالتالي:

المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى
القاهرة الكبرى 34 23
السواحل الشمالية 29 21
جنوب سيناء 37 27
شمال الصعيد 36 24
جنوب الصعيد 40 27
  • الأحد 19 يونيو:

ستنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وستسجل البلاد درجات الحرارة التالية:

المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى
القاهرة الكبرى 34 22
السواحل الشمالية 29 21
جنوب سيناء 38 27
شمال الصعيد 36 24
جنوب الصعيد 41 27
حالة الطقس الفترة المقبلة
حالة الطقس الفترة المقبلة
  • من الاثنين 20 يونيو إلى الأربعاء 22 يونيو:

ستنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري ولقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء

المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى
القاهرة 35 22
السواحل الشمالية 30 21
جنوب سيناء 38 27
شمال الصعيد 36 24
جنوب الصعيد 42 27
  • الخميس 23 يونيو:

ستنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري ولقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء

المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى
القاهرة 35 22
السواحل الشمالية 29 21
جنوب سيناء 36 26
شمال الصعيد 36 24
جنوب الصعيد 40 27
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عيد سعيد

محرر قسم الأخبار العاجلة بموقع نجوم مصرية


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