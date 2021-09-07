موانع ترقيات الموظفين التي تمنع أستحقاق الترقية في حالة وجودها

يلزم لترقية الموظف عدم وجود أو توافر بعض الحالات والموانع لديه ليتمكن من الانتقال من درجة مالية إلى درجة مالية أخرى

والاستفادة بمزايا الترقية مع الأخذ في الاعتبار إمكانية إزالة هذه الموانع قبل تاريخ الترقية المحدد للموظف لاستحقاق الترقية

موانع الترقيات

نستعرض سريعا موانع ترقيات الموظفين كما حددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في أربعة نقاط ثم نتناولهم لاحقا في نفس المقال وتكون حالات عدم استحقاق الترقية واحدة مما يلي :



الإعارة الإجازة الخاصة دون أجر الجزاءات الإحالة إلى المحكمة الجنائية أو التأديبية أو الوقف عن العمل

أولا الإعارة:

لن يتم ترقية الموظف في حالة ترقية الموظف في حالة إعارته إلى بلد آخر قبل تاريخ الترقية حتى وإذا كان مستوفي شروط الترقية

والمدد البينية اللازمة للترقية قبل بدء الإعارة لذلك يجب على الموظف المعار أن يكون على رأس عمله قبل موعد الترقية ليستحقها

ثانيا الإجازة الخاصة دون أجر:

لا تتم ترقية الموظف الموجود في إجازة خاصة دون أجر إلا إذا انتهت إجازته الخاصة قبل موعد الترقية ووجوده على رأس عمله

في ميعاد ترقيته ويستثني من هذه الإجازات الخاصة الإجازات التالية:

الإجازات المرضية

إجازة رعاية الطفل

الاستدعاء للاحتياط

التجنيد

عضوية المجالس النقابية

عضوية مجلس النواب

ثالثا الجزاءات:

في حالة وقوع جزاءات في صحيفة أحوال الموظف لمدة تزيد عن عشرة أيام من المرتب أو أعلى من ذلك لا يتم ترقية الموظف

الحاصل على هذه الجزاءات

رابعا الإحالة إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الوقف عن العمل

عند إحالة الموظف للمحكمة سواء الجنائية أو التأديبية أو وقفه عن العمل يسقط حقه في الترقية إلا في حالة تبرئة الموظف أو

حصوله على جزاء أقل من عشرة أيام أو إندار يتم ترقية الموظف بكامل مزايا الترقية كما لو كان تم ترقيته في موعده.