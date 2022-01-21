موانئ محافظة البحر الأحمر تشهد تداول 778 طن بضائع

تم تداول 778 طنًا من البضائع العامة والمتنوعة ونحو 390 شاحنة و 25 سيارة خاصة في موانئ البحر الأحمر، وشملت حركة الصادرات نحو 457 طنًا من البضائع العامة و217 شاحنة و 14 مالكًا، وبلغت حركة الواردات العامة في ذلك الوقت 321 طنًا من البضائع العامة والمتنوعة و173 شاحنة و 11 ملاكي 10 سفن على أرصفة الموانئ.

حركة الموانئ

كما استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة، والتي تضمنت حمولة 75 شاحنة و8 ملاكي وسفينة الحرية وعلى متنها 74 شاحنة، بينما غادرت السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 110 شاحنة و 6 ملاكي، وكذلك شملت سفينة الأمل على حمولة بلغت نحو 88 شاحنة و 7 ملاكي.

بينما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء، بحيث تم استلام 24 شاحنة بحمولة 321 طنًا من البضائع العامة، بينما تم تصدير نحو 19 شاحنة بحمولة 457 طنًا.

الغردقة أشهر الوجهات السياحية

وفي سياق متصل تم اختيار مدينة الغردقة باعتبارها واحدة من أشهر الوجهات السياحية في العالم، لعام 2022، وذلك وفقًا لما جاء به موقع “تريب أدفايزر” الذي يعد من أشهر المواقع السياحية المتخصصة في تصنيف الوجهات السياحية، بحيث كانت الغردقة من بين أفضل 10 وجهات سياحية تمت زيارتها هذا العام، بينما تعد القاهرة من بين أفضل 10 وجهات سياحية في العالم.

وكشف الموقع أن هذه الاختيارات تستند إلى التعليقات والتقييمات التي يكتبها المسافرون عن أماكن للزيارة والأنشطة التي يمكن ممارستها، إلى جانب أماكن الإقامة والمطاعم في وجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعي “تريب أدفايزر”.

كما أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن اختيار الغردقة ضمن أحد أكثر 10 مقاصد سياحية في العالم، دليل على أن الغردقة مدينة متنوعة بها العديد من المعالم السياحية، بما في ذلك السياحة العلاجية والمحميات الطبيعية، والتي تحتوي على العديد من الأماكن السياحية للاستمتاع بها أثناء الزيارة، بالإضافة إلى حالة الاستقرار الدائم التي تشهدها المدينة على مدار العام.

وأشار محافظ البحر الأحمر في تصريحاته أن الغردقة لديها الآن ما يقرب من 270 منشأة سياحية، مؤكدًا أن القيادة السياسية لعبت دورًا رئيسيًا في ملف البنية التحتية داخل محافظة البحر الأحمر، مما ساعد على عودة السياحة.