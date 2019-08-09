مواقيت الصلاة في يوم عرفة وموعد اذان الفجر والمغرب فى مدن مصر

تحل علينا وعلى الامة الاسلامية خلال الايام القليلة القادمة مناسبة سارة لكافة المسلمين وهو عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات، والتى ينتظرها العالم اجمع من العام الى العام، حيث يستعد الجميع الى استقباله واستقبال يوم عرفة، والذي به من النفحات والروحانيات الرابانية الكبيرة ، ومن فضائل يوم عرفة ان يتجلى المولي عز وجل الى السماء الدنيا لتلبية دعاء الجميع وتحقيق أمنياتهم،

صيام يوم عرفة

ومن أهم العبادات فى ذلك اليوم هو الصيام والصلاة على وقتها، حيث يقف الحجاج على عرفات الله ملبين نداء المولى ليتم الوقوف على جبل عرفات وهو يقع شرق مكة المكرمة والذي يقع على الطريق بين مشعر منى ومزدلفة بقرابة عشر كيلومترات ويسعى الجميع فى السير على الأقدام هذه المسافة الكبيرة للوقف بين يدي المولى عز وجل كما يسن الصيام فى ذلك اليوم والدعاء،