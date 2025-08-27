موافقة مجلس الوزراء على القواعد المنظمة لتخصيص وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث ناقش حزمة من الملفات المهمة، من بينها تفعيل أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاصة بإجراءات حصول المنتفعين على سكن بديل، وذلك عبر إطار تنظيمي جديد يحدد آليات منح هذه المساكن.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ

حدد القرار الجهات المنوطة بتنفيذ أحكام المادة (8)، وتشمل:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها.

وحدات الإدارة المحلية.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

صندوق التنمية الحضرية.

ويتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع هذه الجهات لحصر الوحدات المتاحة بكل محافظة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. كما أنشأ القرار إدارة مركزية جديدة بالصندوق تحت اسم “الإيجار والسكن البديل” لتلقي وفحص طلبات المستأجرين.

أنظمة التسليم

أقر القرار عدداً من الأنظمة التسليم الوحدات السكنية وغير السكنية، وهي:

الإيجار.

الإيجار المنتهي بالتملك.

التمليك بالتمويل العقاري.

التمليك بالسداد النقدي المباشر.

التمليك بنظام الأقساط وفقاً لشروط الإعلانات الرسمية.

الشروط الأساسية

اشترط القرار عدة ضوابط لمنح الوحدات، أبرزها:

أن يكون مقدم الطلب شخصاً طبيعياً ومستأجراً فعلياً للوحدة أو ممن امتد له عقد الإيجار.

الإقامة المستمرة بالوحدة المؤجرة وعدم تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

عدم امتلاك وحدة أخرى تصلح للغرض ذاته وقت تطبيق القانون.

أن تكون الوحدة المطلوب منحها في نفس المحافظة ولذات الغرض.

تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند استلام الوحدة الجديدة.

آلية التقديم

يتم تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية مخصصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عملها، مع رفع المستندات المطلوبة، مثل:

ما يثبت العلاقة الإيجارية.

الحالة الاجتماعية ودخل الأسرة.

ما يثبت النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية.

شهادات ذوي الإعاقة أو ما يعادلها.

كما أجاز القرار تقديم الطلبات ورقياً عبر مكاتب البريد في جميع المحافظات لتيسير الإجراءات على كبار السن وذوي الإعاقة وغير القادرين على استخدام المنصة الإلكترونية.

الأولوية والتظلمات

نظم القرار إجراءات فحص الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط، مع إتاحة حق التظلم خلال شهر من تاريخ رفض الطلب. وتتم المفاضلة بين المستحقين وفق معايير السن، الدخل، والحالة الاجتماعية، مع إعداد قائمتين منفصلتين للمستأجرين الأصليين ولمن امتدت لهم عقود الإيجار.

الالتزامات بعد المنح

ألزم القرار المستفيدين بسداد المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، وفق نظام المنح المختار، مع الالتزام باستخدام الوحدة في الغرض المخصص لها، وإلا يتم إلغاء المنح واسترداد الوحدة من قبل الدولة دون الحاجة لحكم قضائي.