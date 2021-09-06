مواعيد وأماكن تطعيم لقاح كورونا بجامعة قناة السويس

أعلنت جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور أحمد زكي، عن انطلاق حملة لتطيعم الطلاب الجدد والراغبين في الالتحاق بالمدن الجامعية بلقاح كورونا،وذلك في إطار تفشي فيروس كورونا حول العالم، حيث تشارك الجماعة مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة الصحة لتطعيم جميع العاملين بها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، حفاظًا منها علي سلامة وصحة الجميع، ولاستمرار سير العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد 2021-2022، لذا نرصد لكم في السطور التالية كل ما يخص حملة التطعيم بجامعة قناة السويس والأماكن التي يتم أخذ اللقاح بها.

موعد تطعيم الطلاب بجامعة قناة السويس

وأصدرت جامعة قناة السويس قرار بأخذ جميع طلابها ومنتسبيها لقاح فيروس كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد، حيث يستمر ذلك اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 5 سبتمبر حتي 27 سبتمبر الجاري.

وأكدت إدارة الجماعة أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ستشمل جميع الطلاب بالجامعة،حيث يأتي ذلك ضمن إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد والراغبين في الالتحاق بالمدن الجامعية،إذ من المقرر أن تستلم الجامعة 50 ألف جرعة من لقاح كورونا، يتم تقسيمهم علي جرعتين.

أماكن أخذ لقاح كورونا بجامعة قناة السويس

وحددت الجامعة أماكن بعينها ونقاط ثابتة لتلقي الطلاب لقاح فيروس كورونا من خلالها، والتي هي كالآتي:

الإدارة الطبية بالجامعة.

المركز الطبي بكلية تجارة.

كلية الطب .

بالإضافة إلي وحدات متنقلة حول مبني إدارة الجامعة.

أما بالنسبة للعاملين بالجامعة فلابد لهم من التسجيل لتقلي اللقاح وانتظار رسالة مكونة من 20 رقم لتأكيد الطلب، حيث يتم أخذ اللقاح في عيادات الكشف الطبي بالإدارة الطبية بالجامعة.

الفئات المستثناه من لقاح كورونا

وأشارت الجامعة إلى أن هناك بعض الفئات التي يتم استثنائها من لقاح كورونا، مشددة علي ان اللقاح آمن وليس له أثار جانبية، ومن بين هذه الفئات: