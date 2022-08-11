مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية درجة ثالثة مكيفة والعكس

بدأت اليوم الخدمة الجديدة المقدمة من هيئة السكك الحديدية لتشغيل عربات درجة ثالثة مكيف القاهرة الإسكندرية والعكس، وسوف نعرض لكم مواعيد القطارات من خلال جدول السكة الحديد.

وتعمل هيئة السكة الحديد في هذه الأيام على التطوير من نفسها لخدمة المواطن المصري بالطرق الكثيرة الممكنة، وتسهيل بعض الأمور على السادة المواطنين.

وستكون هذه الخدمة الخاصة بخط القاهرة إسكندرية تعمل الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على سبيل التجربة لمدة شهر .

علاوة على ذلك، سوف يتم تشغيل القطار رقم 3009 ثالثة مكيفة ( القاهرة / الاسكندرية ) على أن يقوم الساعة 9.15 ليصل الاسكندرية الساعة 12.15 بتركيب ( عربة قوى + 6 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه تهوية ديناميكية ” وقاية ” .

في غضون ذلك، سوف يكون قيام قطار رقم 3008 ثالثة مكيفة (الاسكندرية / القاهرة ) الساعة 21.40 على أن يصل القاهرة الساعة 24:35، بنفس التركيب الوارد به قطار 3009 من القاهرة.

بعد ذلك يذكر أن سوف يتم تعديل مواعيد قطارات أرقام ( 36 – 567 – 28) طوال أيام الأسبوع.