مواعيد عمل فروع فودافون 2021 ورقم خدمة العملاء

تعتبر شركة فودافون من أهم شركات الاتصالات بمصر، وتمتلك الشركة قاعدة عريضة من العملاء، فهي شركة بريطانية متعددة الجنسية، تقوم بتقديم خدمات الاتصالات وشبكات المحمول بصورة عامة، والمقر الرئيسي لها ببريطانيا، ولها قاعدة عملاء بنحو 30 دولة من بينهم مصر، وتمتلك الشركة بمصر العديد من الفروع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ولا تزال الشركة مستمرة في إفتتاح المزيد من الفروع، لتقديم خدمات أكثر وتوسيع قاعدة المستخدمين لديها، كما أن شركة فودافون توفر لعملائها العديد من العروض والخدمات التي تتناسب مع جميع الشرائح، من حيث الأسعار والاستخدام، وسنوفر لكم من خلال التقرير، مواعيد عمل فروع فودافون.

مواعيد عمل فروع فودافون

تبدأ فروع فودافون بجميع أنحاء الجمهورية عملها بداية من الساعة 9 صباحًا، حتى الساعة 8 مساءًا، على مدار أيام من السبت للخميس، أما عن مواعيد العمل يوم الجمعة، فهي تبدأ من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءًا، وكانت فترة عمل الفروع خلال فترة الحظر التي فرضتها الحكومة المصرية، بسبب أزمة كورونا، تتفق مع مواعيد وقوانين الحظر، فكانت مواعيد العمل وقتها تبدأ من التاسعة صباحًا وحتى موعد بداية الحظر.

هذا وتحرص فروع شركة فودافون في ظل ظروف أزمة كورونا الحالية، والتي تشهدها البلاد والعالم، على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تم التأكيد عليها من قبل وزارة الصحة المصرية، خاصة إرتداء الكمامة الواقية، فلا تسمح بدخول العملاء، إلا في حالة إرتداء الكمامة، كما تحرص الفروع كذلك على تطبيق إجراء التباعد والحفاظ على المسافة الآمنة بين العملاء وتجنب التزاحم على مكاتب تقديم الخدمة.

رقم خدمة العملاء

توفر شركة فودافون للاتصالات لعملائها إمكانية تقديم الشكاوى والاستفسارات فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من الشركة، وكذلك التواصل للاستفسار عن المزيد من العروض المقدمة من الشركة، من خلال التواصل مع خدمة عملاء الشركة والدعم الفني، على الأرقام التي توفرها الشركة لعملائها كالآتي:

رقم خدمة العملاء من أي خط تابع لشركة فودافون: 888

رقم خدمة العملاء في حالة التواصل من أي رقم أرضي: 16888

رقم خدمة العملاء في حالة التواصل من خارج البلاد: 0101888888

رقم خدمة عملاء فودافون كاش

توفر شركة فودافون لعملائها العديد من الخدمات، ومن بين الخدمات المميزة التي توفرها الشركة لعملائها، خدمة فودافون كاش، والتي تتيح للعملاء إمكانية تحويل الأموال ودفع الفواتير وشراء المنتجات أونلاين، بكل سهولة ويسر، وللتواصل مع خدمة العملاء فيما يتعلق بخدمة فودافون كاش، فيمكنكم التواصل من خلال الطرق التالية: