مواعيد عرض مسلسل صلة رحم على قناة mbc مصر.. “كل ما تريد معرفته عن القصة والأبطال”

أعلنت مجموعة قنوات “MBC مصر” مواعيد عرض مسلسل “صلة رحم” للنجم إياد نصار، عبر قناتي “MBC مصر” و”MBC مصر2″ خلال شهر رمضان 2024.

بوستر مسلسل صلة رحم - مصدر الصورة: صفحة MBC مصر على الفيس بوك بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وهو مسلسل اجتماعي مكون من 15 حلقة فقط يعرض في النصف الأول من شهر رمضان، تدور أحداثه في إطار تشويقي حول طبيب تخدير يدعى (حسام) يتورط في قضية معقدة تتعلق بتأجير الأرحام.

“صلة رحم” بطولة: إياد نصار، ويسرا اللوزي، وأسماء أبو اليزيد، وعلي الطيب، ودنيا ماهر، وعابد عناني، وهبة عبد الغني، ونبيل نور الدين، ومحمد جمعة، وسلوى محمد علي، وصفاء جلال، ومحمد دسوقي، وبتول الحداد، ونورا عبد الرحمن، وريام كفارنة، من تأليف: محمد هشام عبية، وإخراج: تامر نادي.

وفيما يلي نستعرض مواعيد عرض مسلسل صلة رحم على قناة MBC مصر:

العرض الأول: 11:00 مساءً.

الإعادة: 5:00 مساءً.

على MBC مصر2:

العرض الأول: 2:00 صباحًا.

الإعادة: 6:10 مساءً.