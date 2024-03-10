مواعيد عرض مسلسل المداح 4 على قناة mbc مصر.. “كل ما تريد معرفته عن القصة والأبطال”

أعلنت مجموعة قنوات “MBC مصر” مواعيد عرض مسلسل “المداح 4 – أسطورة العودة” للنجم حمادة هلال، عبر قناتي “MBC مصر” و”MBC مصر2″ خلال شهر رمضان 2024.

بوستر مسلسل المداح 4 أسطورة العودة - مصدر الصورة: صفحة MBC مصر على الفيس بوك بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وهو المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي رعب حول (صابر المداح) الذي يحارب الجن بالقرآن.

“المداح ج4- أسطورة العودة” بطولة: حمادة هلال، وفتحي عبد الوهاب، وهبة مجدي، وسهر الصايغ، وأحمد بدير، وحنان سليمان، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وصفاء جلال، ورشدي الشامي، وحنان يوسف، وحمزة العيلي، ودياب، وأشرف زكي، وهلا السعيد، وتامر شلتوت، ومحمد عز، ومحسن محيي الدين، من تأليف: أمين جمال، وإخراج: أحمد سمير فرج.

وفيما يلي نستعرض مواعيد عرض مسلسل المداح 4 على قناة MBC مصر:

العرض الأول: 8:00 مساءً.

الإعادة: 12:00 مساءً.

على MBC مصر2:

العرض الأول: 11:00 مساءً.

الإعادة: 5:00 مساءً.