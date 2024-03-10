مواعيد عرض مسلسل أعلى نسبة مشاهدة على قناة mbc مصر.. “كل ما تريد معرفته عن القصة والأبطال”

أعلنت مجموعة قنوات “MBC مصر” مواعيد عرض مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” لسلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، عبر قناتي “MBC مصر” و”MBC مصر2″ خلال شهر رمضان 2024.

بوستر مسلسل أعلى نسبة مشاهدة - مصدر الصورة: صفحة MBC مصر على الفيس بوك بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وهو مسلسل اجتماعي مكون من 15 حلقة فقط يعرض في النصف الأول من شهر رمضان، تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول فتاة تعاني من الفقر تحاول هي وشقيقتها تخطي تلك الحياة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

“أعلى نسبة مشاهدة” بطولة: سلمى أبو ضيف، وليلى أحمد زاهر، ومحمد محمود، وانتصار، وفرح يوسف، وإسلام إبراهيم، وإلهام صفي الدين، وهند عبد الحليم، وشيماء الشريف، وجلا هشام، وأحمد فهيم، وإنعام سالوسة، من تأليف: سمر طاهر، وإخراج: ياسمين أحمد كامل.

وفيما يلي نستعرض مواعيد عرض مسلسل أعلى نسبة مشاهدة على قناة MBC مصر:

العرض الأول: 12:00 منتصف الليل.

على MBC مصر2:

العرض الأول: 3:00 صباحًا.