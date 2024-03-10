مواعيد عرض مسلسل أشغال شقة على قناة mbc مصر.. “كل ما تريد معرفته عن القصة والأبطال”

أعلنت مجموعة قنوات “MBC مصر” مواعيد عرض مسلسل “أشغال شقة” للنجم هشام ماجد، عبر قناتي “MBC مصر” و”MBC مصر2″ خلال شهر رمضان 2024.

بوستر مسلسل أشغال شقة - مصدر الصورة: صفحة MBC مصر على الفيس بوك بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وهو مسلسل كوميدي مكون من 15 حلقة فقط يعرض في النصف الأول من شهر رمضان، تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول زوجين يرزقان بتوأم، ويبحثان عن مربية لتساعدهما في رعاية طفليهما.

“أشغال شقة” بطولة: هشام ماجد، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وسلوى محمد علي، وشيرين، ورحمة أحمد فرج، ومحمد محمود، ومحمد عبد العظيم، من تأليف: شيرين دياب، وخالد دياب، وإخراج: خالد دياب.

وفيما يلي نستعرض مواعيد عرض مسلسل “أشغال شقة” على قناة MBC مصر:

(النصف الأول من شهر رمضان)

العرض الأول: 9:00 مساءً.

على MBC مصر2:

العرض الأول: 12:00 صباحًا.

الإعادة: 2:00 مساءً.