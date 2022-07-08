يرتبط عرض مسرحية العيال كبرت بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى، ويجلس الكبار والصغار أمام شاشات التليفزيون لمشاهدة هذا العرض المسرحي الكوميدي والذي يعرض منه اليوم لقطات على منصات التواصل الاجتماعي في شكل كوميكس.

يتشارك في بطولة المسرحية كوكبة من نجوم الفن وهم سعيد صالح وأحمد زكي ويونس شلبي ونادية شكري وكريمة مختار.

ونعرض لكم مواعيد عرض مسرحية العيال كبرت في عيد الأضحى 2022.

مواعيد عرض مسرحية العيال كبرت في عيد الأضحى 2022

تعرض مسرحية العيال كبرت على “قناة MBC مصر” أول أيام العيد في تمام الساعة الرابعة عصرا، كما أعلنت “قناة etc” عن عرض مسرحية العيال كبرت أول أيام العيد في تمام الساعة الثامنة مساءا.

أحداث مسرحية العيال كبرت

تدور أحداث المسرحية حول (رمضان السكري) الأب والذي يكتشف ابنه (كمال) المتفوق دراسيا رسالة غرامية له بالصدفة مضمونها عزمه على الطلاق ورغبته في السفر والزواج، ويقرر كمال الذي يسبقه طيش الشباب حيث يريد أن يتزوج من جارته والتي تزوجت ثلاث مرات وأنجبت أربعة أطفال، أن يجتمع مع أخوته (سلطان) الفاشل دراسيا و(عاطف) الذي يتمنى الزواج من الفنانة سعاد حسني و(سحر) التي حلمها أن تصبح راقصة مشهورة صاحبة أموال، لمنع خطة والدهم دون علم والدتهم (زينب) بنية زوجها والتي ينصب كل اهتمامها على خدمة المنزل وتدابيره وتمتاز بالطيبة والتي تصل بها إلى حد السذاجة.

ومن ثم يبدأ الأخوة في وضع الخطط لإفساد نية والدهم للسفر حيث عزموا على شائعة خطف (عاطف)، وتدور الأحداث في قالب كوميدي ويبحثون في نهاية المطاف عن إصلاح أنفسهم حتى يرضى عنهم والدهم ويترك فكرة السفر وتدمير الأسرة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مسرحية العيال كبرت

يعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهم بالعيد ويتحدثون عن هذا اليوم العظيم وما له من طابع خاص في القلوب، وتدور أغلب تدويناتهم عن إقامة صلاة العيد ومشاهدة مسرحية العيال كبرت ومنهم من يذكر أن العيد بالنسبة له هو مسرحية العيال كبرت.