مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع محافظات جمهورية مصر العربية

في مساء يوم الخميس الذي وافق الأول من شهر أغسطس2019 ، قد أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن السبت الموافق 10 أغسطس- التاسع من شهر ذي الحجة 1440- هو يوم عرفة، وبالتالي فأن الأحد الموافق 11 من اغسطس يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك. وقد حدد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أوقات صلاة عيد الأضحى المبارك الذي سيوافق الأحد العاشر من شهر ذي الحجة كأول أيامه فى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، حيث ستكون فى تمام الساعة الخامسة و٤٥ دقيقة بالتوقيت المحلي بمدينتي القاهرة والجيزة، وفي مدينة طابا تكون صلاة العيد فى الساعة الخامسة و٣١ دقيقة وبذلك يكون سكان طابا أول من يؤدي صلاة العيد، باعتبارها فى أقصى شرق مصر، وعلى العكس من ذلك فان مدينة السلوم تصبح آخر مدينة يؤدى سكانها صلاة العيد فى الساعة السادسة و٦ دقائق، وذلك لأنها في أقصى غرب مصر.

مواقيت صلاة العيد في محافظات مصر

ونعرض لحضراتكم مواعيد صلاة العيد بجميع المحافظات

القاهرة 5:45، والإسكندرية 5:48، وبورسعيد 5:39، وكفر الشيخ 5:44، والسويس 5:40، والمنيا 5:50، والطور 5:38، وسانت كاترين 5:36، العريش 5:33، وشرم الشيخ 5:36، ودمنهور 5:46، ونويبع 5:33، وطنطا 5:45، والجيزة 5:45،والمنصورة 5:43، والزقازيق 5:43، بنها 5:44، وشبين الكوم 5:45، الفيوم 5:47، وبنى سويف 5:47، وأسيوط 5:49، وسوهاج 5:48، وقنا 5:44، وأسوان 5:47، وأبو سمبل 5:54،العريش 5:33، ومرسى مطروح 5:59، والغردقة 5:39، والخارجة 5:55، والعريش 5:33، والإسماعيلية 5:40، ودمياط 5:40، والسلوم 6:06، وحلايب 5:34، وأخيرا شلاتين 5:37.