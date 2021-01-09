مواعيد الإجازات والعطلات في مصر عام 2021

مواعيد العطلات والإجازات، من الموضوعات التي كثرت عليها عمليات البحث علي محرك البحث جوجل، قبل أن يبدا العام الجديد 2021، حيث أنها من الأمور التي يهتم بها المصريون بمعرفتها حتي ينظمون أوقاتهم وفقا لهذه المواعيد خاصة الأعياد.

ويبحث المواطنون خاصة الطلاب والمعلمون والموظفون بالقطاعين العام والخاص علي مواعيد العطلات والإجازات، حتي يلتقطوا الأنفاس وأخذ قسط من الراحة والتخلص من ضغوط الدراسة والعمل.

وحسب القانون المصري هناك الكثير من المناسبات التي يحصل فيها المواطنون علي عطلات رسمية منها الأعياد الدينية والأعياد الوطنية والاجتماعية حيث يحصل العاملون علي إجازة بمرتب كامل سواء كان عامل بالقطاع الخاص والعام، ونتعرف في السطور التالية علي مواعيد العطلات والإجازات في 2021 الدينية والاجتماعية والوطنية ونص القانون المصري.

الإجازات الرسمية حسب وزارة القوي العاملة

كشفت وزارة القوي العاملة، أن الإجازات الرسمية التي تحددها الدولة للعاملين في القطاعين الخاص والحكومي، يحق للعامل فيها الحصول علي إجازة وتكون مدفوعة الأجر في هذه الايام، وفي حالة رغبة صاحب العمل إلغاء الإجازة يجب عليه دفع أجر إضافي للموظف أو العامل بحيث لا يحق له إجبار العامل أو الموظف علي العمل ويشترط في ذلك موافقته.

مواعيد الأعياد الدينية والاجتماعية في 2021

مواعيد الأعياد، من التواريخ التي ينتظرها المسلمون ويحسبون لها من العام للعام، حيث تعد الأعياد مناسبات خاصة يجتمع فيها العائلة ويتبادلون الزيارات ويحتفل الآطفال فيها، وهناك الكثير من الأفراد ينتظرون الأعياد إجازة العيد للسفر والاستجمام في المناطق السياحية والساحلية، خاصة وأن العام الحالي تتواجد الأعياد في موسام الربيع والصيف حيث تكون فرصة الاستجمام والتمتمع بالطقس المشمس ومناسب للرحلات والسفر وفيما يلي مواعيد الأعياد الدينية والاجتماعية علي النحو التالي:

عيد الميلاد: يحتفل المسيحين في مصر يوم 7 يناير من كل عام بعيد الميلاد المجيد ووافق يوم الخميس الماضي وهي إجازة لجميع المصريين.

عيد شم النسيم: إجازة رسمية يحصل عليها جميع العاملين في الدولة وتذهب الأسرة المصرية للاستمتاع بالهواء النقي واستقبال فصل الربيع في الحدائق والأماكن المفتوحة ويوافق هذا العام الإثنين الثالث من مايو 2021.

عيد العمال: يوافق الأول من مايو من كل عام، حيث يحصل فيها عمال الدول علي إجازة تقديرا لجهودهم وإخلاصهم.

عيد الفطر المبارك: يحتفل جميع المسلمين في مصر بعيد الفطر المبارك وهي إجازة رسمية لجميع الموظفين والعاملين في الدولة وتكون إجازته هذا العام بداء من 13 مايور ولمدة 3 أيام.

عيد الأضحي المبارك: من أعياد المسلمين وهي مناسبة يحتفل بها المصريون ويحصلون العمال في الدولة فيها علي إجازة وتحين وقتها هذا العام في 13 يوليو 2021 وتبدأ من الوقفة وتستمر حتي رابع يوم العيد.

رأس السنة الهجرية: يحتفل المسلمون برأس السنة الهجرية احتفالا بهجرة الرسول صلي الله عليه وسلم من مكة إلي المدينة المنورة.

المولد النبوي: إجازة يحتفل بها المسلمون وله طقوس خاصة حيث يحتفل فيها بمولد سيد الخلق محمد صلي الله عليه وسلم وتأتي هذا العام في الإثنين 18 أكتوبر 2021.

مواعيد العطلات والإجازات عام 2021

في الجدول التالي نستعرض جميع الإجازات والعطلات في مصر والتي يحصل عليها العاملين علي إجازة رسمية بأجر كامل علي النحو التالي: