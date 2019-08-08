مواعيد أجازة عيد الأضحي لموظفي الحكومة والقطاع الخاص

أصدر منذ قليل المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء قراراً رسمياً بإجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بجميع المصالح والوزارات الحكومية والتي تبدأ من السبت وتنتهي الأربعاء، أما القطاع الخاص فتبدأ إجازة عيد الأضحى لهم من السبت إلى الإثنين.

موعد عيد الأضحى المبارك والوقوف بعرفة

بعد إستطلاع هلال شهر ذي الحجة قد تبين أن موعد عيد الأضحى المبارك، سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس، والسبت الموافق 10 أغسطس هو يوم الوقوف بعرفة، أعاده الله عليكم وعلي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

عدد أيام أجازة عيد الأضحى المبارك بالتاريخ

تكون أجازة عيد الأضحى هي 5 أيام بما فيها يوم وقفة عرفات، وكذلك يوم الجمعة التي تسبق الوقفة وهي أجازة أسبوعية، وبذلك تكون عدد أيام الأجازات هي 6 أيام متتالية وهي كالأتي:

الجمعة 9 أغسطس أجازة أسبوعية.

السبت 10 أغسطس وهو وقفة عرفات.

الأحد 11 أغسطس أول أيام العيد.

الإثنين 12 أغسطس ثاني أيام العيد.

الثلاثاء 13 أغسطس ثالث أيام العيد.

الأربعاء 14 أغسطس رابع أيام العيد.

هذا وسوف يجمع هذا الشهر حدث فريد من نوعه وهو وجود ثلاث خطب في ثلاث أيام متتالية، وهي خطبة الجمعة 9 أغسطس، وخطبة عرفات 10 أغسطس، وخطبة العيد 11 أغسطس.

عدد الحجاج الوافدين إلي المملكة العربية السعودية هذا العام

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية أن عدد الحجاج هذا العام تجاوز 2 مليون حاج، بزيادة بنسبة 6 % تقريباً في عدد الحجاج هذه السنة.

ويتقدم موقع نجوم مصرية لجميع القراء بخالص التهاني بقدوم عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.