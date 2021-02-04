مواجهة تكسير العظام بين الكبار، تردد بي ان سبورت المفتوحة 2021 لمشاهدة ماتش الدحيل والأهلي

يستعد النادي الأهلي المصري للقاء نظيره لخويا “الدحيل” في أولى جولات كأس العالم للأندية اليوم الخميس في إستاد المدينة التعليمية بالريان، وتنظم دولة قطر كأس العالم للأندية هذا العام والذي يشارك فيه عدد من كبار الأندية في العالم على غرار نادي بالميراس البرازيلي وأولسان هيونداي من كوريا الجنوبية وأخيراً بطل أوروبا والعالم لعام 2013 بايرن ميونيخ، ولا ننسى أيضاً نادي القرن الأهلي المصري.

وستذاع اليوم مباراة الأهلي والدحيل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وفي تمام الساعة الـ 8:30 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع المباراة على كل من قنوات الكأس القطرية وبي ان سبورت المفتوحة في التوقيت أعلاه، وفي السطور أدناه نقدم لكم تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة لمشاهدة الماتش.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة للنايل سات:

التردد 11054 – 12765 الاستقطاب أفقي. معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ ¾

ويذكر أن الفائز من مباراة الأهلي والدحيل سيتأهل لمواجهة بطل أوروبا بايرن ميونيخ يوم الإثنين 8 فبراير في الدور نصف النهائي.