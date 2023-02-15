“من هِنا” لينك استعلام تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي فقط tk.moss.gov.eg

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيا بالرقم القومي، حيث يبحث المستفيدين عن لينك استعلام تكافل وكرامة 2023، ونتعرف معكم في هذا المقال على موعد نزول راتب تكافل وكرامة، كما نتابع معكم عن الأوراق المطلوبة في حالة رغبتكم في الاستفادة من المنحة التي تقدمها الدولة من البرنامج والشروط، فتابعوا معنا للتفاصيل.

تكافل وكرامة

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بتقديم معاش تكافل وكرامة إلى جميع المواطنين محدودي الدخل في جمهورية مصر العربية، وهذا من خلال تقديم دعم قيمته 500 جنيه مصري بشكل شهر للأسر والأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط.

ومع دخول منتصف كل شهر ميلادي، يزيد البحث بين المواطنين سواء من المتقدمين الجدد على البرنامج أو المستفيدين من البرنامج على كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وهذا للتأكد من اذا كانت الدفعة ستنزل لهم أم لا.

الشروط المطلوبة

وبالطبع هناك عدة شروط للحصول على الدعم النقدي لبرنامج تكافل كرامة سواء إلى الأسر أو الأفراد، وقد تم الإعلان عنها في بوابة وزارة التضامن الاكترونية، وهذا كما يلي:

ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة او القطاع العام او الخاص بأجر تأميني اكثر من 400 جنيه، او يتقاضي معاش تأميني.

بالنسبة إلى الأسرة المتقدمة، جيب ان يكون لديها ابناء أقل من 18 عاما.

تقديم كافة الأوراق المطلوبة مثل بطايق الرقم القومي، شهادات الميلاد، وصولات استهلاك الكهرباء إلخ.

عدم امتلاك ارض زراعية تزيد عن نصف فدان او محل تجاري.

امتلاك عقار بخلاف السكن.

عدم امتلاك في حالة المواشي اكثر من 3 رؤوس.

ألا يكون المستفيد مسافر في خارج البلد بغرض العمل.

لينك الاستعلام عن تكافل وكرامة

وبالطبع تمكن الوزارة إلى المستفيدين بالدخول وذلك عبر صفحة الاستعلام بالرقم القومي الخاص بها، وهذا للتأكد من قبول او رفض كارت تكافل وكرامة هذا الشهر، والذي يتم صرفه في شهر 15 ميلادي من كل شهر، فتابع الخطوات التالية:

ادخل إلى رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة tk.moss.gov.eg.