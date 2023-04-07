من هي شيرين الطحان التي رحلت عن عالمنا اليوم وكلمات في وداعها

عن عمر 46 عاما توفيت منذ ساعات قليلة، الفنانة المصرية الشابة شيرين الطحان، وكانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة بـ “المستشفي الجوي” بالقاهرة، بعد صراع طويل مع المرض، وكان خبر الفنانة الراحلة قد تسبب في صدمة كبيرة لمحبيها وذويها، وكتب العديد من النشطاء تغريدات حزينة وكلمات مؤثرة في وداعها، ودشنوا هاشتاج كبير علي تويتر يحمل اسمها، وقد جاء في الهاشتاج مايلي:

كتب الفنان يوسف الشريف

إنا لله وإنا إليه راجعون…رحم الله الفنانة #شيرين_الطحان واسكنها فسيح جناته وألهم ذويها الصبر والسلوان

وكتبت دكتورة مها عبد السلام تقول:

لاحول ولا قوة إلا بالله . اللهم عاملها بإكرامك، وجود إحسانك ربنا يرحمها ويغفر لها ويعفو عنها ويكرم نزلها ويسكنها فسيح جناته اللهمّ اجزها عن الإحسان إحساناً، اللهمّ آنسها في وحدتها وفي وحشتها وغربتها واكرم نزلها ووسع مدخلها».

وكتب مجدي سعد:

البقاء لله وإن لله وإن إليه راجعون ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

وتغريدات كثيرة أخرى كتُبت في وداعها، من المتابعين لمسيرة الفنانة، ومن محبيها وأقاربها وذويها، كلها كلمات حزينة على رحيلها في هذا العمر الصغير، ومعظم التغريدات كانت عبارة عن دعوات لها بالرحمة والمغفرة، وننقل لكم صورة من صفحتها على انستقرام ، وصور للتغريدات من ” تويتر”

ومن صفحتها على انستقرام ننقل لكم صورة هذه التغريدة.

جنازة الفنانة شيرين الطحان

وتقام صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة اليوم الجمعة 7من أبزيل 2023 الموافق 16 من رمضان 1444، بعد صلاة الجمعة، من مسجد فاطمة الشربتلي، ويحضر الجنازة مجموعة من الفنانين والفنانات ومحبي الفنانة وأقاربها، ويتم بعد ذلك دفنها بمدافن عائلتها.

من هي شيرين الطحان

ممثلة مصرية.

ولدت في الخامس من يونيو عام 1976.

تخرجت من كلية التجارة جامعة القاهرة.

بدأت العمل كمذيعة في قناة النيل عام 2000 .

متزوجة من الكاتب الروائي المصري عصام يوسف.

وبعد ذلك اتجهت للتمثيل وكان أول عمل لها هو فيلم ” 45 يوم” ورشحها له المخرج احمد يسري، وتوالت بعد ذلك الأعمال الفنية الأخرى، وقدمت فيلم أخر هو “اعز أصحاب”.

مسلسلات شيرين الطحان

“رقم مجهول” من إنتاج عام 2012.

“اسم مؤقت” في عام 2013.

“الركين” تم إنتاجه عام 2013.

“السبع وصايا” انتج عام 2014.

“رمضان كريم” وهذا الفيلم أخر ما قدمته الفنانة وانتج في عام 2017.

رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع السرطان طويل، وسط دعوات المحبين والزملاء لها بالرحمة والمغفرة.