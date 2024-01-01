من هو مولد مصر الأول في 2024… آدم VS ياسين منافسة كوميديا بينهما

شهدت اللحظات الأولى من العام الميلادي الجديد 2024 منافسة كوميدية في مصر، وهي المنافسة الفكاهية والصراع السنوي الذي يتم في الدقيقة الأولى من كل عام للحصول على لقب أول مولود في العام الجديد.

ومع اللحظات الأولى من ميلاد العام الجديد 2024، تم تسجيل ولادة لطفلين في نفس الدقيقة وهما آدم ويونس.

آدم ويونس في نفس اللحظة مع بداية العام

آدم ولد في الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وهي نفس الساعة واللحظة التي شهدت ميلاد يونس الساعة الثانية عشرة من صباح أول أيام العام الجديد.

وحتى الآن، لم يتم حسم الجدل حول من سيحصل على لقب “مولود مصر الأول” في عام 2024.

انخفاض طفيف في عدد السكان بوقع 2 نسمة

وفيما يتعلق بعدد السكان في مصر، فقد تم تسجيل انخفاض طفيف في العدد خلال الدقيقة الأولى من عام 2024، وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بلغ عدد سكان مصر في نهاية عام 2023 حوالي 105 ملايين و854 ألفا و652 نسمة، وبعد مرور الساعة الأولى من العام الجديد، سجل عدد السكان في مصر حوالي 105 ملايين و854 ألفا و650 نسمة، أي بانخفاض قدره 2 نسمة.

ترتيب مصر عالميًا وأفريقيا وعربيا من حيث عدد السكان

مصر تحتل المرتبة الأولى في إقليم شمال إفريقيا من حيث عدد السكان، حيث يشكل عدد سكانها حوالي 7.3٪ من إجمالي عدد سكان إفريقيا وحوالي 1.4٪ من إجمالي سكان العالم، وهي النسبة التي تجعلها تحتل المرتبة الرابعة عشرة عالميا والثالثة في إفريقيا والأولى عربيا من حيث عدد السكان، وفقا للبيانات الرسمية المصدرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.