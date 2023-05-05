من هو كريم شقيق رامي صبري؟ وكيف توفي.. ذكرى ميلاده اليوم

لم يغفل الفنان الفنان رامي صبري ذكرى ميلاد شقيقه الفنان كريم صبري، الذي رحل عن عالمنا في يوليو عام 2021، في حادث غرق بترعية المريوطية، لذا يتساءل الجمهور عن من هو كريم شقيق رامي صبري؟، وهذا ما سوف يوضحه لكم موقع نجوم مصرية في السطور التالية.

رامي صبري يحيي ذكرى أخيه كريم

في ذكرى ميلاد الفنان كريم صبري، قرر شقيقه الفنان رامي صبري، إحياء ذكراه بمقطع من أغنية “بيوحشني”، والتي نشرها على حسابه الرسمي على الإنستجرام، معلقًا على الفيديو قائلًا:

ياه على الدنيا لما تفكر تعاندنا ليه على غفلة.. من أغلى الناس تبعدنا.. ليه وفي ثانية تاخد مننا حبايبنا.. ياه على الدنيا.. أخي كريم النهاردة عيد ميلاده في الجنة.. إن شاء الله يرحمك ويغفرلك يا حبيبي

من هو كريم شقيق رامي صبري؟

وبخصوص سؤال من هو كريم شقيق رامي صبري؟، فتصدر الفنان الراحل كريم صبري عمليات البحث على المحرك الأشهر في العالم “جوجل”، عقب احتفال شقيقه الفنان رامي صبري بذكرى ميلاده، وفي هذا التقرير، ونقدم لكم كافة التفاصيل عنه:

كريم صبري، ولد في عام 1988، ودرس في معهد الفنون المسرحية، وهو شقيق الفنان رامي صبري.

وقدم الفنان كريم صبري، أول أغانيه في عام 2011، بعنوان “مصري أصلي”، كما قدم أغنية رومانسية بعنوان من “يوم فراقنا”، وقدم أغنية وطنية بعنوان “مش مجرد نيل”، وهي من ألحان وكلمات محمد هيكل.

سبب وفاة الفنان كريم صبري

ويتساءل الجمهور عن سبب وفاة الفنان كريم صبري، حيث أثار حادث وفاة الفنان الراحل الذي وقع في يوليو 2021 ضجة كبيرة بين المواطنين، وذلك عقب كشف التحريات أنه كان يتلقى العلاج في مصحة لعلاج الإدمان، والتي حاول الهرب منها مستغلًا انشغال العاملين بها، حيث تمكن من الهروب بقفزه من نافذة في الطابق الأول بالمصحة.

وبينت التحريات أن الفنان كريم صبري قفز في ترعة المريوطية خلال مطاردة العاملين بالمصحة له، ولم يستطع النجاة، ولقي مصرعه غرقًا، ثم ظهر جسمانه على سطح الماء، وأمرت النيابة بتشريح الجثة، والتحفظ الكاميرات الموجودة في مكان الحادث.

والجدير بالذكر، كان الفنان كريم صبري يتعاطى المخدرات، وهو ما دفع والده لوضعه في مصحة لعلاج الإدمان في منطقة البدرشين، ولكن في اليوم الثاني من وضعه في المصحة، تمكن الهرب وألقى بنفسه في ترعية المريوطية، ولقي مصرعه بعدما فشلت كل محاولات إنقاذه.