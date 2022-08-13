من هو رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجديد المرتقب خلفاً لطارق شوقي

أعلن مصدر برلماني خاص أن نائب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، سيعين اليوم وزيرا للتربية والتعليم خلفا للدكتور طارق شوقي في تعديل وزاري مقرر ظهر اليوم ضمن التعديل الوزارى المرتقب، سيعقد مجلس النواب جلسة طارئة اليوم السبت 13 أغسطس 2022 الساعة 12:00 ظهرًا، عقب دعوة الاجتماع من قبل رئيس الجمهورية في خطاب عام لرئيس مجلس النواب مساء الجمعة، وبحسب المصادر فإن من أهم الأشخاص الذين سيغادرون منصبهم اليوم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي واختيار الدكتور رضا حجازي خلفا له، وأضاف أن أحمد عيسى تم اختياره لوزارة السياحة وهاني سويلم لوزارة الري، وقالت مصادر إن التعديل الوزاري المتوقع يشمل 13 وزارة على أن تكون الوزارات الرئيسية هي “السياحة والصناعة والتعليم والهجرة والصحة والري”.

اجتماع طارئ لمجلس النواب

ودعا الأمين العام للمجلس المستشار أحمد مناع أعضاء المجلس إلى اجتماع طارئ ظهر اليوم، للنظر في الأمور العاجلة أثناء فترة إجازة البرلمان بعد إغلاق الجلسة السابقة، ونشر المهندس إيهاب منصور النائب عن الحزب المصرى الديموقراطي عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل “فيسبوك”، منشور قال فيه: السادة النواب الموقرون، بعد التحية والتقدير، عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة 12 ظهر غدٍ السبت 13 أغسطس 2022، لنظر أمر عاجل، رجاء التفضل بالحضور للأهمية، مع خالص تحياتي وتقديري، الأمين العام، المستشار: أحمد مناع”.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى

بدأت وزارة التربية والتعليم الاستعدادات لامتحانات 2022 من المرحلة الثانية للتعليم الثانوي المقرر أن تبدأ في 20 أغسطس في اللجان بالمدارس على مستوى الجمهورية، وفقًا للمصادر المسؤولة عن الإدارة، فقد بدأ تطوير أسئلة امتحان الدور الثانى في جميع مواد لتفي بمواصفات امتحان الدور الأول طالما أنها موجودة في نظام البابل شيت.