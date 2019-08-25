من هو الفريق « أسامة ربيع » رئيس هيئة قناة السويس الجديد .. خلف الفريق مميش

بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتولي الفريق أسامة ربيع، منصب رئيس هيئة قناة السويس، خلفًا للفريق مهاب مميش، أصبح المصريون يتسائلون عن السيرة الذاتية للرجل الذي سوف يخلف قامة كبيرة في تلك المسيرة الرائعة لقيادة منفذ من أهم منافذ التجارة الدولية، وقناة تربط بين شمال العالم وجنوبه، وتستحوذ على 10% من نسبة التجارة الدولية، وتمثل أحد مصادر الموارد الرئيسية للدخل القومي المصري، كما أنها موردًا هامًا للعملة الأجنبية للبلاد بعد تحويلات العاملين بالخارج والسياحة في الفترة الحالية .

السيرة الذاتية للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الجديد

تاريخ ميلاده 15 يونيو 1955.

تخرج في الدفعة 28 بالكلية البحرية عام 1977م ، برتبة ملازم بحري .

حصل على رتبة لواء في نوفمبر عام 2007م .

المناصب التي شغلها خلال مسيرته العسكرية

قاد جناح الفنون البحرية بالكلية البحرية .

قاد لواء مكافحة الألغام .

شغل منصب رئيس أركان قاعدة الإسكندرية البحرية .

شغل منصب نائب مدير الكلية البحرية .

شغل منصب رئيس شعبة التنظيم والإدارة البحرية .

شغل منصب قائد القاعدة البحرية في السويس .

شغل منصب قائد القاعدة البحرية في الإسكندرية .

تقلد منصب مدير الكلية البحرية .

تقلد منصب رئيس شعبة العمليات البحرية .

تقلد منصب مساعد قائد القوات البحرية .

تقلد منصب رئيسًا لأركان القوات البحرية .

تقلد منصب قيادة القوات البحرية .

الأوسمة التي حصل عليها

ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة .

نوط الخدمة العسكرية من الطبقة الثانية .

ميدالية المشاركة في ثورة يناير وميدالية 30 يونيو .

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