من قلب نقابة الصحفيين المجتمع المدني المصري يطلق صرخة تحذير ضد القرار الأحادي بتشغيل السد الإثيوبي

في مشهد رمزي يحمل أقصى درجات الدلالة، ومع إحياء العالم ل “اليوم الدولي للأنهار”، اجتمع حشد من المجتمع المدني داخل نقابة الصحفيين بالقاهرة للإعلان عن صرخة الوجود، والـاكيد على أن ملف نهر النيل لم يعد مجرد قضية دبلوماسية حبيسة الغرف المغلقة، بل أصبح “معركة وعي” و “قضية حياة” تتشابك فيها مصائر الشعوب قبل الأنظمة.

من داخل هذا الصرح العريق، أعلن المنتدى الوطني لحوض النيل، الذي يضم نخبة من منظمات المجتمع المدني، رفضه القاطع للخطوة الإثيوبية الأحادية المتمثلة في الإعلان الرسمي عن افتتاح وتشغيل السد المقام على مجرى النيل الأزرق. هذه الخطوة، بحسب البيان الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2025، تُمثل ضربة صارخة للقانون والأعلراف الدولية، وتجاهلًا متكررًا للالتزامات الموقعة، وعلى رأسها إعلان المبادئ 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في سبتمبر 2021.

رفض قاطع لسياسة “الأمر الواقع”

أكد أعضاء المنتدى، الذين اجتمعوا في مقر النقابة، أن سلوك أديس أبابا الأحادي يُكرس لسياسة فرض الأمر الواقع، وهو ما يقوض بشكل مباشر أسس التعاون الإقليمي المنشود في مبادرة حوض النيل. إن هذا الإجراء الأحادي لا يتناقض فقط مع مصالح دولتي المصب(مصر و السودان)، بل يتعارض تمامًا مع الفلسفة التي تبناها المنتدى الدولي لمنظمات المجتمع المدني لدول حوض النيل منذ نشأته في عام 2003، والمتمثلة في الشعار الموحد “نيل واحد .. عائلة واحدة”.

وشدد البيان على أن استبعاد دولتي المصب من المشاركة الفعالة في إدارة وتشغيل هذا المشروع يهدد مصالح شعوب وادي النيل ويعرض الأمن والاستقرار الإقليمي لمخاطر جسيمة. كما أعاد المنتدى التذكير بموقفه الثابت والمتمثل في رفضه السابق للاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل بسبب اعتراض مصر والسودان والكونغو عليها، مؤكدًا التمسك بمبدأ الإجماع ورفض أي بنود تمنع وجود حصص ثابتة، الأمر الذي يُعد تهديدًا مباشرًا للأمن المائي لدولتي المصب.

تحذيرات الخبراء من الخطر المؤكد

في الندوة قدم الخبراء المشاركون في لقاء نقابة الصحفيين قراءة فنية دقيقة لسيناريوهات تشغيل السد الإثيوبي، مؤكدين أن المخاطر لم تعد نظرية أو احتمالية، ومن جانبه أوضح الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس المنتدى الوطني لحوض النيل أن مصرؤ لا تعارض التنمية في إثيوبيا ولكنها ترفض أن تكون على حساب الأمن المائي لمصر والسودان، وشدد على وجود بدائل فنية وتكنولوجية كانت كفيلة بتحقيق هدف توليد الكهرباء دون الإضرار بالحقوق التاريخية.

وحذر الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان الأسبق من أن المخاطر على مصر والسودان مؤكدة سواء في سنوات الفيضان، حيث سيتم حجز كميات ضخمة، أو في سنوات الجفاف التي يمكن أن يُستخدم فيها التخزين كورقة ضغط سياسية.

وكشف الدكتور يسري خفاجي ، خبير الموارد المائية والمتحدث باسم وزارة الري السابق عن خطط إثيوبية طموحة لبناء ما بين 5 إلى 9 سدود أخرى على النيل الأزرق، وهو ما يعني قدرة تخزينية هائلة، قد تؤدي إلى “خنق مصر مائيًا” في فترات الجفاف، ووصف هذا السيناريو ب “الخطر الاستراتيجي الأبرز” الذي يجب على الجميع إدراكه.

الأمن المائي و الاستقرار الإجتماعي

لم يقتصر النقاش على الجوانب الهيدرولوجية والقانونية، بل امتد ليلامس الأبعاد البيئية والاجتماعية، فقد حذر الخبراء من تدهور النظم البيئية والزراعية، وتراجع إنتاج الغذاء، واحتمالية انهيار منظومات معيشية لملايين المزارعين.

في هذا السياق، ربطت الدكتورة هالة يسري، استاذ علم الاجتماع، بين البعد البيئي والاجتماعي، مؤكدة أن أن الأمن المائي هو في جوهره قضية استقرار اجتماعي وسياسي. ورفضت بشدة محاولات إثيوبيا تضليل المجتمع الدولي بادعاءات واهية حول “السيادة المطلقة” على النيل الأزرق، موضحة أن هذا خلط متعمد بين السيادة الوطنية والموارد المائية العابرة للحدود التي يحكمها القانون الدولي.

دعم الموقف الرسمي والذراع الإعلامية الجديدة

أعلن المنتدى الوطني لحوض النيل عن دعمه الكامل للموقف الرسمي لجمهورية مصر العربية، الذي عبرت عنه وزارة الخارجية في خطابها إلى مجلس الأأمن الدولي، والذي شدد على رفض جميع الإجراءات الأحادية وعدم الاعتداد بأي تبعات قانونية أو فنية تنجم عنها. كما أشاد المنتدى بالتزام مصر الراسخ بالحلول السلمية وضبط النفس رغم التعنت والتسويف الإثيوبي.

وإدراكًا لأهمية ” القوة الناعمة” ، أعلن المنتدى عن تشكيل لجنة إعلامية متخصصة لتكون بمثابة الذراع الإعلامية الداعمة للموقف الرسمي المصري، وفتح قنوات التواصل مع نظرائه في دول الحوض، لتمثيل جبهة موازية مدنية تدعم التحرك الدبلوماسي والرسمي.

مجدد أكد المنتدى احتفاظ مصر بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن أمنها المائي ومصالح شعبها. وجاءت الرسالة النهائية للمجتمع الدولي ودول مبادرة حوض النيل واضحة وحاسمة: ” النيل ليس ملكًا لدولة بعينها، بل هو شريان حياة لعشر دول، وأي محاولة لتوظيفه في حسابات سياسية ضيقة، ستقود المنطقة إلى تهديدات وجودية غير مسبوقة، بما يتعارض مع شعار “نيل واحد.. عائلة واحدة”.

المنظمات الموقعة على البيان:

جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة

الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد”

المنتدى المصري للتنمية المستدامة

جمعية كتاب البيئة والتنمية

جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة

الاتحاد العربي للشباب والبيئة