من داخل مسجد| صفارات الإنذار تحبط سرقة مكتب بريد بقسم رمل ثان على طريقة فيلم «خلي بالك من جيرانك»

فشلت مجموعة من المجرمين في سرقة مكتب بريد يقع بجانب أحد المساجد الكائنة بعزبة سكينة في العوايد والتابعة لقسم رمل ثان في محافظة الإسكندرية.

وبيت المجرمون خططهم منذ زمن، حيث أنهم قاموا بالتخطيط لسرقة مكتب البريد من خلال حفر نفق من داخل المسجد الملاصق له وصولا إلى مبنى البريد.

ولسوء حظهم دوت صفارات الإنذار المجهز بها مكتب البريد فور اختراق الجدار الخاص به، ففروا هاربين قبل اكتمال مهمتهم الإجرامية.

وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول المسجد ومنطقة مكتب البريد بالكامل، وتم فحص المسجد ومكتب البريد.

ويكثف جهاز البحث الجنائي والأمن العام جهودهم من أجل الوصول إلى هوية المتهمين، وضبطهم، وكشف ملابسات الواقعة ودوافعهم للقيام بمثل هذا العمل الإجرامي.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة رمل ثان، و تم العرض على جهات التحقيق.