دائما ما تنشأ الصراعات بشكل كبير بين المالك والمستأجر على من يقوم بتسديد الضريبة العقارية التي يتم فرضها على العقار، وهو التساؤل الذي يرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على الإجابة عليه لفض هذه المشاحنات بين الطرفين، حيث يتم سداد الضريبة العقارية على جزأين، الجزء الأول يتم سداده في نهاية شهر يونيو، بينما يتم سداد الجزء الثاني في نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وفي هذا الإطار نهتم بطرح الإجابة عن تساؤل من المسئول عن سداد قيمة الضرائب العقارية التي يتم فرضها على العقارات من المالك للعقار أو المستأجر.

من المسئول عن عن تسديد الضريبة العقارية المالك أم المستأجر

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تبعا لما هو مدون في قانون الضريبة العقارية رقم 196 لعام 2008، فقد قام هذا القانون بالفصل في أمر تحديد الشخص المسئول عن سداد الضريبة العقارية ما إذا كان المالك للعقار أو المستأجر، فقد تم التحديد أن الشخص الذي له الحق في العقار وحق الانتفاع به أي الشخص المالك للعقار هو الشخص المسئول عن سداد قيمة الضرائب العقارية، وتبعا لهذا القانون وما نص عليه فإن الشخص المستأجر للعقار ليس مكلف بسداد أي ضريبة يتم فرضها على هذا العقار، ولكن هذا الشخص المستأجر يكون متضامن مع الشخص المكلف بسداد الضريبة العقارية عن العقار الذي يستأجره.

قانون الضرائب العقارية

ونجد أن هذه الضريبة العقارية تبعا لقانون الضرائب العقارية وما ينص عليه فمن المقرر أن يتم تطبيقها على كافة العقارات المبنية على الأراضي المصرية، وذلك باستنثاء العقارات الغير خاصة للضريبة سواء كانت هذه العقارات لمستأجر أو للشخص المالك للعقار، فنجد أن كافة العقارات المبنية حاليا على الاراضي المصرية سواء كانت العمارات أو الفلل أو غيرها فهي خاضعة لقانون الضرائب العقارية.