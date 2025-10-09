من “السقوط في بئر سبع” إلى الواقع.. علم تحليل الخط بين الدراما والنظرية العلمية “الجرافولوجي”

في أحد مشاهد المسلسل الشهير “السقوط في بئر سبع”، يظهر الفنان أبو بكر عزت في دور “أبو موسى”، وهو يطلب من “شفيق” الذي جسده سعيد صالح، أن يكتب طلب بخط يده للحصول على معونة، قائلاً له: “عاوز أشوف خط إيدك”.

وبمجرد أن كتب شفيق الطلب، تمكن أبو موسى من تحليل شخصيته من خلال خطه، مؤكدًا أنه “طماع ومحب للمال” ويعاني من مشكلات نفسية.

هذا المشهد الدرامي لم يكن محض خيال، بل استند إلى ما يُعرف بـ علم تحليل الخط (الجرافولوجي – Graphology).

ويُعرف علم الجرافولوجي بأنه دراسة تحليل خط اليد بغرض التعرف على السمات الشخصية، الميول النفسية، وحالة الكاتب المزاجية. ويقوم الممارسون لهذا العلم بتحليل خصائص متعددة في الكتابة مثل حجم الخط، ميله، قوة الضغط، وتوزيع المسافات، معتبرين أن هذه العناصر تكشف الكثير عن شخصية الإنسان.

فمثلاً، يُقال إن الخط الكبير يشير إلى شخصية منفتحة وطموحة، بينما الخط الصغير يدل على التركيز والانطواء، والميل للأعلى يعبر عن التفاؤل، في حين أن الميل للأسفل يعكس التشاؤم أو الإرهاق الذهني.

كما أن شكل الحروف بدوره يحمل دلالات، فالحروف المستديرة والمتصلة تدل – وفقاً للجرافولوجيين – على شخصية فنية ذات تفكير منطقي، بينما الحروف الحادة والزاوية تشير إلى الحدة والفضول والذكاء.

كذلك، المسافات الواسعة بين الكلمات تدل على الاستقلالية، والضغط القوي على الورقة يعبر عن طاقة وحماس، أما الضغط الخفيف فيعكس هدوءاً واعتدالاً.

وقد تناولت العديد من الكتب هذه الدلالات باعتبارها مفاتيح لفهم النفس البشرية.

لكن على الجانب الآخر، يرى المجتمع العلمي أن الجرافولوجي علم زائف (Pseudoscience) لا يستند إلى أدلة تجريبية أو منهجيات علمية موثوقة.

فالأبحاث الحديثة في علم النفس تعتبره أقرب إلى قراءة الكف أو التنجيم، لافتقاره إلى أساس علمي يثبت صحته كأداة لتحليل الشخصية أو تقييم السلوك.

ومع ذلك، لا يزال بعض الممارسين والمؤيدين له يعتبرونه أداة إسقاطية يمكن أن تقدم “رؤى نفسية عميقة”، ويستمر استخدامه في بعض مجالات التوظيف أو الاستشارات في عدد من الدول.

وهكذا، يظل “علم تحليل الخط” مثيرًا للجدل بين من يراه مرآة للروح والعقل، ومن يصنفه ضمن قائمة العلوم الزائفة، لتبقى الحقيقة العلمية الفاصلة أنه لا يمكن الاعتماد عليه في أي تحليل نفسي أو سلوكي موثوق علميًا.