من الخامسة صباحًا حتى الظهر.. هل تتغير مواعيد العمل في مصر؟

أثار مقترح برلماني جديد بشأن تعديل مواعيد العمل الرسمية في مصر حالة من الجدل والنقاش العام، بعدما أعلنت النائبة آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم باقتراح إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس الوزراء وذلك مع بداية دور الانعقاد السادس في أكتوبر المقبل.

ويقضي المقترح باعتماد مواعيد عمل جديدة تبدأ من الخامسة فجرًا حتى الثانية عشرة ظهرًا بديلًا عن النظام الحالي، في خطوة وصفتها النائبة بأنها “رؤية إصلاحية شاملة” تهدف إلى رفع معدلات الإنتاجية وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والأسرية.

حيث أوضحت النائبة آمال عبدالحميد أن الفكرة تستند إلى تجارب ناجحة في عدد من الدول الآسيوية التي اعتمدت ثقافة العمل المبكر، وحققت بفضلها طفرات اقتصادية انعكست على الناتج القومي ودخل الفرد.

وأضافت أن المجتمعات لا تنهض إلا بالعمل والإنتاج، مؤكدة أن الالتزام بقيمة العمل والانضباط الزمني يمثل ركيزة أساسية لأي نهضة اقتصادية، وهو ما يتماشى مع ما تنفذه القيادة السياسية من مشروعات قومية وتنموية كبرى في زمن قياسي.

كما استشهدت النائبة بدراسة حديثة صادرة عن جامعة ميريلاند الأمريكية، خلصت إلى أن الاستيقاظ المبكر يعزز الصحة العامة، ويرفع معدلات النشاط البدني والعقلي، فضلًا عن زيادة الإنتاجية وإتاحة وقت أكبر للحياة الأسرية والشخصية.

موقف وزارة العمل

من جانبه أوضح وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل المصري لا يلزم أصحاب الأعمال أو المؤسسات بتحديد مواعيد ثابتة لبداية أو نهاية ساعات العمل اليومية، بل يكتفي بتنظيم عدد الساعات المقررة بما يضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وأكد الوزير أن القانون يمنح مرونة للمنشآت في تحديد مواعيد الحضور والانصراف وفقًا لطبيعة نشاطها وظروفها التشغيلية، دون تدخل مباشر في توقيت بدء ساعات العمل الرسمية.