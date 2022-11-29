من ابنه لزوجته.. حكاية أسرة مصطفى كامل في غرفة العمليات

مرت أسرة الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقين بالعديد من الأزمات الصحية وإجراء العمليات المتتالية بداية من ابنه الذي خضع لعملية جراحية خلال الأيام الأخيرة إلى زوجته التي مرت بثلاث عمليات خلال الساعات الماضية منها عملية المرارة وتمتثل في الوقت الحالي للرعاية الصحية اللازمة.

فتحي ابن مصطفى كامل في غرفة العمليات

خضع فتحي ابن المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين،خلال الأيام الماضية إلى عملية جراحية عاجلة نظرًا لإصابته بالزائدة الدودية تطلبت للدتخل الجراحي وإزالتها، وتم إجراء العملية في أحد المستشفيات الخاصة، وطلب نقيب الموسيقين من جمهوره الدعاء لنجله فتحي أثناء تواجده بغرفة العمليات وتم إجراء العملية ونقل ابنه إلى المنزل ليستكمل علاجه وسط رعاية صحية.

زوجة مصطفى كامل في غرفة العمليات

لم تمر فترة طويلة بعد خروج ابن مصطفى كامل من العملية الجراحية إلى وكانت زوجته في غرفة العمليات أيضًا لإجراء عملية جراحية أيضًا وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية حادة أوجبت إلى التدخل الجراحي العاجل بسبب أزمتها مع المرارة وتم إجراء عملية إزالة المرارة ولكنها خضعت إلى إجراء عمليتين أخرتين بسبب حالتها الصحية، وخلال الساعات الماضية خرجت زوجة مصطفى كامل من المستشفى وعادت إلى المنزل تحت إشراف طبي مشدد ومتابعة حالتها الصحية لحظة بلحظة.

وكان مصطفى كامل نقيب الموسقين قد أجرى إتصالًا هاتفيًا مع الموسيقار محمد على سليمان والد المطربة أنغام ليطمئن على حالتها الصحية وأكد والد المطربة أنغام بأنها بحالة جيدة ولكنها ستنتظر لفترة بسيطة في المستشفى وستعود إلى منزلها.