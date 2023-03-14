من أجل فنجان قهوة مستدام..الإلتزام البيئي يمول التكنولوجيا الخضراء في صناعة البن بخفض 18 طن انبعاثات كربونية

أكد المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي أن المكتب نجح في تنفيذ مشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة في صناعة البن لتحميص حبوب البن الأخضر, ما يعزز استدامة القهوة صديقة البيئة و الحصول على كوب قهوة مستدام بتأثير أقل على المناخ, حيث نحج المشروع في خفض كمية الانبعاثات الكربونية الناتجة بمقدار 17,66 طن سنويا.

أشار المهندس كمال خلال ورشة العمل التي عقدها مكتب الالتزام البيئي بمكتبة مصر العامة بمحافظة المنيا, بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة و التنمية برئاسة الدكتور محمود بكر, أن التحول نحو الصناعة الخضراء هو قاطرة التنمية المستدامة و التي تعكس رؤية مصر 2030 التي تعتمد على ثلاث محاور(اقتصادي وصحي وبيئي).

تعرف الصناعة الخضراء والمستدامة بأنها تلك الصناعة التي تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية و التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة و الموارد الطبيعية.

وأشار المهندس كمال أن الصناعة الخضراء و استخدام التكنولوجيات الصديقة للبيئة سيسهم بشكل فعال في خفض التلوث الناتج عن الصناعة ورفع كفاءة استخدام الموارد و الطاقة ما ينعكس إيجابيا على جودة وتنافسية المنتج المصري و إقليميا ودوليا وفتح أسواق للتصدير.

وعلى جانب آخر أكد المهندس كمال أن مكتب الالتزام البيئة يسعى إلى المساهمة في تمويل استخدامات التكنولوجيا الخضراء في قطاعات الصناعة الغذائية المختلفة فقد نجح المكتب في إنشاء و تشغيل محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بإحدى شركات قطاع الصناعات الغذائية باستخدام تقنية الخلايا الفوتوفولتية.

وساهم المكتب بقيمة 3 ملايين جنيها من إجمالي 5 ملايين جنيها, ويعمل المشروع على توفير الطاقة الكهربائية التي يستمدها المصنع من الخطوط التابعة لشركة كهرباء مصر بمتوسط استهلاك نحو2,814,800 كيلو وات /ساعة.

تعمل المحطة بكفاءة تشغيل عالية تصل إلى 85% وبتكاليف إنشاء و تشغيل أقل ويسهل صيانتها دون أيه أضرار بالبيئة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسئول عن تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري الناتجة عن توفير الوقود المستهلك في حال توليد الطاقة من محطة الطاقة التقليدية بمقدار 11400 طن خلال عمر المشروع.

و يأتي هذا التمويل في إطار القروض الخضراء التي يقدمها مكتب الالتزام البيئي للقطاع الصناعي لتمويل المشروعات الذكية مناخيا و التي تساهم في رفع كفاءة الطاقة و الاعتماد على الطاقة المتجددة باستخدام تقنيات منخفضة الكربون.