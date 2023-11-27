منى زكي: قوانين المرأة والطفل تحتاج إلى إعادة النظر فيها

خلال لقائها ببرنامج “عرب وود”، تحدثت الفنانة منى زكي، حول قضية وصاية الأم على أبنائها بعد وفاة زوجها، حيث أكدت أهمية حق المرأة في تحديد وصية لأولادها، ودعت إلى ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بهذا الأمر والتركيز على قضايا المرأة والطفل التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها.

الفنانة منى زكي في لقطة من مسلسل "لعبة نيوتن" - مصدر الصورة: يوتيوب

جاءت هذه التصريحات على هامش تكريم منى زكي، عن مسلسلها “تحت الوصاية”، الذي تم عرضه خلال موسم رمضان 2023 وحقق نجاحًا جماهيريًا ونسب مشاهدة عالية.

حيث حصل المسلسل مؤخرًا على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة “أفضل ممثلة” في مهرجان القاهرة للدراما، وهو من تأليف: خالد وشيرين دياب، وإخراج: محمد شاكر خضير، وبطولة منى زكي، ودياب، وأحمد خالد صالح، ونهى عابدين، وخالد كمال، ورشدي الشامي، ومها نصار، وعلي الطيب، وأحمد عبد الحميد، ومحمد السويدي، ومحمد عبد العظيم، وجميل برسوم، والطفل عمر شريف، وثراء جبيل، وحمدى هيكل، وعفاف رشاد، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين.

تدور قصة المسلسل حول امرأة أرملة وأم لطفلين تضطر للانتقال إلى مدينة جديدة بعد وفاة زوجها، حيث تسعى لإيجاد فرصة عمل تساعدها على إعالة أسرتها، وتتطور الأحداث حيث تضطر للعمل في مهنة صيد السمك لتأمين سُبل عيشها وأولادها، ومن هنا تنشأ تحديات مفاجئة تواجهها في طريقها.