منى زكي تريند بالحلقة الأولى من تحت الوصاية.. وتؤكد: بكره السوشيال ميديا لأنه عالم كذب في كذب

تصدرت الفنانة منى زكي محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية، الذي تخوض به السباق الرمضاني ضمن مسلسلات رمضان 2023.

منى زكي تريند بالحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية

عُرضت أمس الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية الذي تُجسد بطولته الفنانة منى زكي، ليتصدر المسلسل واسم الفنانة منى زكي تريندات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1

ببداية مثيرة انطلقت الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية، الذي تُجسد فيه الفنانة منى زكي دور حنان التي تصل إلى دمياط مصطحبة طفليها، وتقرر أن تؤجر شقة “زكريا” أحمد خالد صالح لتسكن بها.

وتقوم حنان بتدبير حادث سرقة للمركب الذي كان يملكه زوجها ونقله من الإسكندرية إلى دمياط بواسطة بعض الأشخاص.

ويكتشف صال الذي يدير مركب الريس عادل زوج حنان المتوفي سرقة المركب، ويحرر محضرًا بالسرقة.

تقوم حنان بدهان المركب بلون آخر، حتى لا يتم اكتشافه، وتنتهي الحلقة بالبحث عن المركب بين المراكب الوجودة في الميناء، والكشف عن المراكب الغريبة.

دعم خاص من أحمد حلمي لزوجته منى زكي

تلقت الفنانة منى زكي دعمًا خاصًا من زوجها الفنان أحمد زكي، تزامنًا مع عرض الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية، الجاري عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2023.

ونشر أحمد حلمي، مقطع فيديو لتتر مسلسل تحت الوصاية أثناء عرض الحلقة الأولى، عبر حسابه على إنستجرام، معلقًا: “الأن”.

انتقادات تطال منى زكي بسبب تحت الوصاية

على مدار الأيام القليلة الماضية، وقبل عرض مسلسل تحت الوصاية، تعرضت الفنانة منى زكي لموجة انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها البوستر الدعائي للمسلسل وتظهر فيه وهي ترتدي الحجاب، بسبب شكلها، واتهمها البعض بأنها تحاول تسيء لمن يرتدي الحجاب.

منى زكي تهاجم السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي

تحدثت الفنانة منى زكي خلال حوارها في برنامج «طريق ثالث» المذاع على راديو «إنرجي 92.1»، وتقدمه الإعلامية إيناس سلامة الشواف، عن السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث شنت هجومًا حادًا بقولها إنها تكره السوشيال ميديا، وتعاملها معها قليل، لكنها تحب الجزء الإنساني والخفيف عليها.

وأضافت منى زكي قائلة: “أنا مش بقول كدا عشان اتهاجمت الفترة الأخيرة، بس أنا من فترة وأنا بقول أنا بكره التريند”، متابعة: “السوشيال ميديا هي عالم افتراضي كاذب سواء بنجاحه أو فشله، العالم ده كذب في كذب أنا مقتنعة أن عالم السوشيال ميديا عالم تجاري كبير وفيه عصابات، انا بقول أن السوشيال ميديا هو العالم السفلي الجديد، أنا مش عايزة اكون قدوة لحد انا عايزة الناس تفتكرني اني ماذتش حد في حياتي”.

موعد عرض مسلسل تحت الوصاية والقنوات الناقلة له

يُعرض مسلسل تحت الوصاية عبر قناة dmc في تمام الساعة 7.45 مساء، والإعادة 12.45 صباحا، والساعة 2.15 مساء، كما يُعرض على قناة Art حكايات في تمام الساعة 8.30 مساء، والإعادة 2.30 بعد منتصف الليل، ويُعرض أيضًا عبرمنصتي (شاهد) و(واتش ات).