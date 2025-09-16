منى الشاذلي.. أسرار في رحلة صعود واحدة من أبرز الإعلاميات العرب .. من هى منى الشاذلى؟

ولدت الإعلامية منى الشاذلي عام 1973 وتنتمي جذورها إلى مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث نشأت وسط أسرة متوسطة الحال كان لها دور كبير في تشكيل شخصيتها.

والدها الذي يعد كلمة السر في حياتها كان من أبطال المقاومة الشعبية خلال العدوان الثلاثي، رغم أنه لم يكن مطلوبًا للتجنيد.

مكتبته الثرية بالكتب والموسوعات للأطفال كانت البداية التي زرعت فيها حب القراءة، بينما تكفلت والدتها بتعليمها الكتابة منذ الصغر، لتصبح متفوقة دراسياً منذ يومها الأول في المدرسة.

ومنذ طفولتها كانت تميل إلى لعب دور المذيعة بين زملائها، رغم أن حلمها حينها كان أن تصبح طبيبة أو مدرسة تخدم المجتمع.

بعد حصولها على الثانوية العامة، حسمت منى قرارها والتحقت بكلية الإعلام بالجامعة الأمريكية، واضعة نصب عينيها العمل في إحدى الشركات العالمية.

وبالفعل بدأت حياتها المهنية في قسم العلاقات العامة بشركة المقاولون العرب، لكن صديقة لها كانت ترى فيها موهبة المذيعة الحقيقية، وشجعتها على خوض تجربة الإعلام. ومع سماعها عن مسابقة “مذيعات العرب”، قررت التقديم وسافرت إلى إيطاليا حيث نجحت في الاختبارات، لتبدأ مشوارها الإعلامي كمراسلة في قناة ART قبل أن تقدم عدة برامج.

انطلاقتها الكبرى جاءت من خلال برنامج “العاشرة مساءً” على قناة دريم، الذي حقق نجاح جماهيري واسع واستضافت خلاله شخصيات بارزة على مستوى العالم مثل الرئيس الأمريكي جورج بوش، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والدكتور أحمد زويل، والدكتور محمد البرادعي.

نجاحها الباهر جعلها من أهم الإعلاميات في مصر والوطن العربي، قبل أن تنتقل إلى قناة MBC مصر بعقد ضخم وصل إلى مليون ونصف دولار سنوياً لكنها أنهت التعاقد بعد فترة قصيرة إثر بعض الخلافات.

لاحقا استقرت في قناة CBC حيث تقدم برنامجها الأشهر “معكم منى الشاذلي” الذي لا يزال يحظى بمتابعة واسعة حتى اليوم.

على الصعيد الشخصي ارتبطت منى بالمنتج سمير يوسف بعد قصة حب غير متوقعة بدأت خلال سفرها إلى إيطاليا. فرغم أنهما لم يتفقا في البداية، إلا أن اللقاءات المتكررة مع الأصدقاء قرّبت بينهما.

وسرعان ما تحولت العلاقة إلى حب انتهى بالزواج، الذي استمر لأكثر من 25 عام أثمر عن ثلاث بنات، بينهن توأم.

منى تصف زوجها بأنه رجل عملي وحنون، ورغم اختلافهما في الطباع إلا أن ذلك لم يكن يوما سبب للخلاف.

تؤكد دائمًا أن بيتها وأولادها يمثلون الأولوية الأولى في حياتها، وأن عملها لم يكن عائق أمام دورها الأسري، بل تحرص على الموازنة بينهما، حتى أنها اختارت أن يكون مقر عملها قريباً من منزلها لتبقى دائماً قريبة من عائلتها.