أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن لائحة الفائزين في مسابقة النهوض بالقطاع الزراعي والتي حملت اسم “FAO-JECT”، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، حيث أوضحت أنه من المقرر أن يستلم الفائزين عددًا من الجوائز المالية التي يصل عددها إلى تسعة جوائز، يتم تقديمها لرواد الأعمال الفائزين في المسابقة، والذين شاركوا من الجامعات المصرية.

منظمة الأغذية والزراعة الفاو و"البحث العلمي" يدعمان رواد الأعمال في القطاع الزراعي

ولفتت الأكاديمية، إلى أن الفائزين الـ 8 هم جامعات “القاهرة، عين شمس، الفيوم، بني سويف، المنيا، قناة السويس، دمنهور”، بالإضافة إلى المعهد العالي للتعاون الزراعي، لافتة إلى أن الجوائز تصل إلى 9 جوائز مالية تقدم لرواد الأعمال الفائزين بالمسابقة، والذين عملوا على تقديم الأفكار الملائمة لحل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

استدامة المشروعات الفائزة في مسابقة “الفاو جيكت”

من جانبه أكد الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، على ضرورة المتابعة المستمرة والتقييم للمشروعات الناجحة في المسابقة، بهدف العمل على ضمان استدامة تلك الأنشطة، على أن تنافس في سوق العمل مما يعمل على توفير فرص العمل للشباب.

من جهته، قال ممثل “الفاو” في مصر، الدكتور نصير الدين الحاج، إنه سعيد بمشاركة المنظمة في تلك المسابقة، التي تشهد تعاونًا مثمرًا مع أكاديمية البحث العلمي، من خلال المساهمة في دعم الفائزين بالمسابقة من رواد الأعمال، لافتًا إلى أن “FAO-JECT” تركز في الأساس على الأفكار التي تساهم على حل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

ولفت الحاج، إلى أن أكاديمية البحث العلمي تمكنت خلال الفترة الماضية من المساهمة في العديد من الإنجازات التي ركزت على دعم الابتكار وريادة الأعمال في مختلف الجامعات المصرية، وذلك بناء على كونهما من المتطلبات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بجانب كونها من متطلبات أي قطاع اقتصادي وخاصة القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن منظمة “الفاو” تركز خلال الفترة الحالية على تطوير مذكرة تفاهم مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بغرض الحفاظ على التعاون المثمر بين الجانبين، موضحًا أنه بموجب الاتفاقية سيتاح للأكاديمية احتضان نماذج الأغذية والزراعة في الجامعات المصرية.

وواصل ممثل “الفاو” في مصر، أن التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، من شأنه أيضًا أن يساهم في “مواصلة” المنظمة لتقديم الدعم الفني اللازم لشباب رواد الأعمال، بهدف العمل على زيادة التوعية بالمجال الزراعي، بالإضافة إلى تمكين رواد الأعمال من إنشاء الشركات الناشئة في مجال ريادة الأعمال الزراعية.