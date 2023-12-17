منصة watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل «الوصفة السحرية»

طرحت منصة watch it عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك البرومو الرسمي لمسلسل «الوصفة السحرية» بطولة النجمة شيري عادل، وكتبت: استنوا مسلسل الوصفة السحرية قريبًا على watch it.

صورة من البرومو الرسمي لمسلسل الوصفة السحرية

العمل يشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم: شيري عادل، هيدي كرم، لقاء سويدان، عمر الشناوي، إسلام جمال، بسمة داود، كارولين عزمي، محمد أبو داود، المسلسل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤلف هاني سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مي سعيد، سيناريو وحوار منة فوزي وايرين يوسف ومي سعيد، ومن إخراج خيري سالم.

وفي سياق آخر انتهت شيري عادل من تصوير فيلم «أصل الحكاية»، وتدور أحداثه حول شخصية تدعى ملك، وتتدخل في العديد من الصعوبات بسبب أفكار معينة، ويقوم بتجسيد شخصية والدها بيومي فؤاد، أما الفنان خالد الصاوي يظهر بتجسيد عمها داخل أحداث العمل.

الفيلم يشارك في بطولته كلا من: شيري عادل، خالد الصاوي، هالة فاخر، بيومي فؤاد، حمزة العيلي، علاء مرسي، يوسف عثمان، عابد عناني، وائل الترك، محمد محمود، العمل من تأليف وإخراج محمد أمين.