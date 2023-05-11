منحة ال 1000 جنيه كل ما تريد معرفته عن العمالة الغير منتظمة 2023 وأخر قرارات وزارة القوى العاملة

تعمل وزارة القوي العاملة على إتمام إجراءات صرف منحة ال 1000 جنية وخطوات التسجيل في العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي، حيث أكدت الوزارة أنها تعمل حالياً على تأسيس وحده تنفيذية تابعة إلى الوزارة ويكون هدفها هو إدارة حسابات العمالة الغير منتظمة وإحكام الرقابة على مواردهم وأوجه صرفها وتقديم الدعم لهم وذلك بموجب القرار رقم (304) لسنة 2022، كما أكدت الوزارة إلى أنه يمكن لجميع العاملين في العمالة الغير منتظمة سواء باليومية أو الموسمية كالعاملين في مجال الزراعى أو أصحاب العمالة المؤقتة التسجيل في العمالة الغير منتظمة 2023 والاستفادة بالخدمات الصحية والاجتماعية التي تقدمها لهم الوزارة.

منحة ال 1000 جنية العمالة الغير منتظمة 2023

كما أكدت وزارة القوى العاملة أنها تعمل على التنسيق مع وزارة الاتصالات ليتم إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع العاملين في العمالة الغير منتظمة لسهولة التواصل معهم وتقديم الدعم والإعانات المالية لهم والرعاية الصحية وتوفير فرص العمل لهم، بالإضافة إلى استخراج شهادات تأمين على الحياة حيث أكدت الوزارة أنه تم استخراج 93,988 شهادة أمان للتأمين على الحياة للعاملين في العمالة الغير منتظمة والتي تبلغ قيمتها من عشرة آلاف وحتى 200 الف جنية، وبلغت قيمة الشهادات التي تم استخراجها تكلفة مالية 5,639,280 مليون جنية، ومن المقرر أن يتم صرف منحة ال 1000 جنية لجميع المواطنين المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة فور أن يتم الانتهاء من تفعيل صندوق الطوارئ الذي أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي بانشاءه خلال كلمته في الاحتفال بعيد العمال.

العمال الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي

أكدت وزارة القوى العاملة أن التسجيل في العمالة الغير منتظمة سيكون من خلال موقع الوزارة أو من خلال مكاتب مديريات القوى العاملة من خلال التسجيل بالرقم القومي ورقم الهاتف، مؤكده أنه سيتم الصرف من خلال مكاتب البريد وسيتم الصرف للمقبولين بالبطاقة الشخصية بعد إعلان أسماء المستفيدين من منحة ال 1000 جنية، وتجدر الإشارة إلى أنها تعد الدفعة السابعة من المنحة التي تصرفها الوزارة لقطاع العمالة الغير منتظمة، كما أكدت وزارة القوى العاملة أنه تم صرف شيكات لتعويضات العاملين في قطاع العمالة الغير منتظمة بتكلفة مالية قيمتها (6,503,808 جنيه ) وبلغ عدد المستفيدين منها 73 أسرة من العمالة الغير منتظمة.