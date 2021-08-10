منحة العمالة الغير منتظمة أغسطس 2021 وتطبيق التأمين الاجتماعي على العمال بالعمالة الغير منتظمة .. ينتظر ملايين المواطنين من فئة العمالة الغير منتظمة إصدار الدفعة السابعة من منحة العمالة الغير منتظمة في مصر لشهر أغسطس 2021 في الأيام المقبلة، ومع متابعة أحدث الأخبار حول صرف المنحة المقدمة من وزارة القوى العاملة بالتعاون مع جامعة الأزهر تحت ظلال مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فتتضارب الأقاويل حول حقيقة صرف المساعدة المالية المقدمة تحت اسم منحة العمالة المتضررة، بالأخص بعد أن تم تمديد المنحة من قبل وزارة القوى العاملة وانتهائها في يونيو الماضي، ويطمح الكثيرون في اتاحة دفعة جديدة لشهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر حتى نهاية العام الجاري لمساعدتهم على العيش في ظل غلاء السلع والمنتجات، هذا وقد أشار وزير القوى العاملة عن بدء التأمين الاجتماعي على العمالة الغير منتظمة ليكون خبرًا يزف البشرى للجميع.

تطبيق التأمين الاجتماعي على العمالة الغير منتظمة

تم الانتهاء من التأمين الاجتماعي على حوالي 11.000 عامل في واحدة من شركات المقاولات بالفعل، ليكون قطاع المقاولات هو الأول في تلك المبادرة للتأمين على العمالة الغير منتظمة المندرجة تحت قائمة العمل به، وهو ما أوضحه السيد “محمد سعفان” وزير القوى العاملة.

كما طالب السيد الوزير كافة النقابات العمالية على أن تكون جنبًا إلى جنب الوزارة للتسريع من عملية تطبيق التأمين الاجتماعي على كافة العمال بالعمالة الغير منتظمة والانتهاء منه التأمين مع نهاية عام 2021 الجاري.

كما أوضح سيادته أن التأمين الاجتماعي من المقرر أن يشتمل على كل من الباعة الجائلين والفلاحين، وتأتي تلك الخطوة لتكون ضمن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030

منحة العمالة الغير منتظمة

أشار محمد سعفان وزير القوى العاملة خلال مؤتمر صحفي إلى أن منحة العمالة الغير منتظمة بدأت منذ بداية جائحة كورونا، وقد تم صرف مليار جنيه مصري أثناء صرف المنحة للعمال على ستة دفعات، والتي كان يتم صرف بها في كل شهر 500 جنيه مصري للعامل المتضرر من العمالة الغير منتظمة.

وقد انتهت وزارة القوى العاملة من حصر مائة ألف عامل من العمالة الغير منتظمة في كل من العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين، مع اصدار 53.000 بطاقة رقم قومي تم اثبات بها في العمل “عمالة غير منتظمة”.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

يتمكن الأفراد الطامحين في صرف الدفعة السابعة من منحة العمالة الغير منتظمة متابعة نزول المنحة والاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة واستحقاقية الصرف الكترونيا عبر موقع الوزارة باتباع الخطوات التالية: