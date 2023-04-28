منة فضالي: ناس كتير نفسها تجرب اللي حصل مسلسل جعفر العمدة وترشح أحمد فهيم لجائزة أوسكار

حلت الفنانة منة فضالي على برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية شيرين سليمان.

و تحدثت الفنانة منة فضالي عن مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة ضمن سباق مسلسلات رمضان ٢٠٢٣، والذي جسد بطولته الفنان محمد رمضان بمشاركة كل من: هالة صدقي ومنذر ريحانة ومي كساب وإيمان العاصي وأحمد فهيم وزينة وأحمد داش وطارق النهاري وغيرهم من النجوم.

منة فضالي تكشف كواليس دورها في جعفر العمدة

تحدثت الفنانة منة فضالي عن كواليس دورها في مسلسل جعفر العمدة، معلقة: الناس تقبلت صراع الزوجات، وفي ناس نفسها تجرب اللي إحنا عملناه في المسلسل، وبقول إحنا بنهزر وفي أشياء من خيال المؤلف، لكن لا شك أن هناك رجال تزوجوا 4 سيدات، وكل سيدة لها حياتها.

شخصيات جعفر العمدة في منها في الحقيقة

قالت منة فضالي إن شخصيات المسلسل في منهم الحقيقية على أرض الواقع، بنت الأكابر اللي شايفة نفسها على الناس، والفقيرة اللي عايزة تعيش حياتها.

وأشارت منة فضالي إلى أن أغلب أبطال المسلسل أصدقاء، وإحنا أول مسلسل فركش تصوير، وفي أعمال في رمضان لما تتعمل بتتظلم، لأن في أعمال كويسة مش بتتشاف؛ بسبب حب الجمهور لمسلسل معين.

أحمد فهيم يستحق جائزة أوسكار

ونوهت منة فضالي: فوجئت بدور أحمد فهيم وأول مرة اشتغل معاه، وبرشحه لجائزة أوسكار السنة دي، لافتتة إلى أن أصعب مشهد في المسلسل كان لحظة تسقيط الطفل.

وجسدت منة فضالي دور نرجس الزوجة الثالثة لجعفر العمدة (محمد رمضان) والتي تهتم والدتها بأعمال السحر والدجل للحفاظ على زوجها منه، ولكن في نهاية المسلسل يقع عليها الطلاق ويذهب إليها جعفر العمدة بعد ذلك ليعتذر لها.