منة فضالي: “كنت عايزة أربي أسد أبيض جميل”

شاركت الفنانة منه فضالي متابعي حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فيديو وكشفت عن رغبتها في اقتناء وتربية أسد.

وصرحت الفنانة منه فضالي: “كنت عاملة قفص للأسد، وكنت عايزة أربي أسد أبيض جميل ويجنن.”

ولكن تراجعت منة عن تربية الأسد بسبب وجباته المعتمدة على الحمير حيث قالت:” علشان أربي أسد لازم يأكل حمار كل 3 أيام، أجيب حمار منين، وليه أدخل حمار بيتي”.

آخر أعمال الفنانة منة فضالي:

شاركت الفنانة منه فضالي في مسلسل” جعفر العمدة “تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، عصام السقا، مجدي بدر، منذر ريحانة، جوري بكر، أحمد داش ، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، وعدد آخر من نجوم الفن.

وشاركت الفنانة منة فضالي، في مسلسل” سره الباتع”بطولة أحمد السعدني، خالد الصاوي، حسين فهمي، هالة صدقي، أحمد عبد العزيز، أحمد فهمي، ريم مصطفى، حنان مطاوع، أشرف زكي، بيومي فؤاد، خالد أنور، نجلاء بدر، وعدد آخر من الفنانين.