منة فضالي تهنئ والدتها بعيد ميلادها: “ربنا ما يحرمني منك” 

هنئت الفنانة منة فضالي والدتها بعيد ميلادها عبر حسابها الرسمي علي مواقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام”. حيث نشرت لهما سويا وعلقت منة كاتبة” كل سنة وانتي أغلي حاجة في حياتي ربنا ما يحرمني منك ابدا ولا يحرمني من ضحكتك ويديكي الصحة ويبعد عنك اي مرض يا أمي كل سنة وانتي طيبة وعقبال ١٠٠ سنة وعقبال ما تشيلي ولادي وأقدر أسعدك بحبك قد الدنيا”.

الجدير بالذكر تصور منة حاليا مسلسل «العمدة» تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومى كساب، وأحمد داش، وهيدي كريم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهري، وطارق الدسوقي.

تدور أحداث مسلسل «العمدة»، من خلال «محمد رمضان»، الذي يجسد شخصية «جعفر العمدة»، ويعيش في حي «السيدة زينب»، ويتزوج من 4 سيدات، هم: «مي كساب، وزينة، وإيمان العاصي، ومنة فضالي»، والذي ينتمي المسلسل لنوعية الدراما الشعبية، في إطار اجتماعي درامي.

وضمن أحداث المسلسل، توجد قصة حب تجمع «محمد رمضان» بالفنانة زينة التي تظهر بشخصية «عايدة»، وبحسب ما نشر محمد رمضان عبر حسابه بموقع «انستجرام»، قائلا: «قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة».