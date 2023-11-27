منة فضالي تنعي طارق عبد العزيز: في الجنة ونعيمها يا غالي

نعت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” الفنان طارق عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري، إثر أزمة قلبية حادة.

الفنان طارق عبد العزيز والفنانة منة فضالي - مصدر الصورة: يوتيوب بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث نشرت منة، صورة للفنان الراحل، وعلّقت عليها قائلة: لا حول ولا قوة إلا بالله.. البقاء لله في الفنان الخلوق طارق عبد العزيز.. في الجنة ونعيمها يا غالي”.

يذكر أن الفنان الراحل طارق عبد العزيز، شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية الهامة، وأبرزها: “فيلم ثقافي، وأصحاب ولا بزنس، وساعة ونص، وفبراير الأسود، و200 جنيه، وأم كلثوم، والجماعة، ومسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، والزوجة الرابعة، وأستاذ ورئيس قسم، ورحيم، وراجعين يا هوى”.