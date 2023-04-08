منة فضالي تنشر صورة زوجات جعفر العمدة وتعلق “عندكا تجتمع الضراير اللي بيحبوا بعض” ومي كساب تعلق “ربي يا خايية للغايبة” 

نشاهد من خلال شاشة التليفزيون وعلى قناة dmc في السباق الرمضاني الحالي مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان والنجم المصري محمد رمضان الذي يجسد دور عمدة بالسيدة زينب.

وتزوج محمد رمضان ٤ زوجات خلال المسلسل حتى الآن، نرجس التي تجسدها النجمة منة فضالي، ودلال التي تجسدها إيمان العاصي، وثريا تجسدها مي كساب.

ونشرت الفنانة منة فضالي التي تعتبر من الشخصيات المؤثرة في المسلسل والجمهور صورة لها مع زوجات جعفر العمدة، خلال منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة بتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت مي كساب نفس الصورة وعلقت : ربي يا خايبة للغايبة يعني أيه مش عارفة هما بيقولوا كدة”.

وعلقت نرجس على الصورة وقالت : “عندما تجتمع الضراير بس اللي بيحبوا بعض، الست ثريا الأم المثالية، والست دلال القوية المفترية، والست نرجوسه اللي هي أنا الغلبانة اللي مش بتعمل حاجة، شكلي بكدب، أحلى مي وأحلى إيمان بحبكم يا بنات”.