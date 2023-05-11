منة فضالي تصف مي كساب بأجمل الكلمات في برنامج صدى الملاعب مع مصطفى الأغا

تشاركا الفنانتين منة فضالي ومي كساب في الظهور في حلقة برنامج صدى الملاعب مع الإعلامي مصطفى الأغا، بعد المشاركة في مسلسل جعفر العمدة، وتحدثا الاثنان عن حياتهما الشخصية والفنية.

كما ذكرت مي كساب عمرها على الهواء مباشرةً وقالت إن منة فضالي أصغر منها بما يقارب من ٥ سنوات، وقالت مي إن عمرها هو ٤١ عاماً، أي منة فيما يقارب ٣٦ سنة، وتعجب الجمهور من ذلك.

وخلال الحلقة طلب مصطفى الأغا من منة فضالي أن تصف مي كساب ببعض الكلمات من خلال معاشرتهما لبعضهما خلال مسلسل جعفر العمدة.

وقالت منة فضالي عن مي كساب : “مي طيبة جدا، وجدعة جداً، وصاحبة صحابها أوي، وخدومة وبتحب شغلها، وعندها أمانة بينها وبين شغلها.