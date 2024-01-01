منة فضالي تتهم شخصًا يحمل الجنسية العراقية بالنصب والاحتيال عليها في تركيا

وجهت الفنانة منة فضالي، عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، اتهامات لشخص يحمل الجنسية العراقية بتهمة النصب والاحتيال عليها أثناء تواجدها في تركيا.

الفنانة منة فضالي في جلسات تصوير سابقة - مصدر الصورة: حساب منة فضالي على إنستجرام بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وقد نشرت منة، صورة الشخص وأشارت إلى أنه استولى على 2400 دولار منها، مُتهمةً إياه بامتلاك شركة لتأجير السيارات في إسطنبول ورفضه إعادة الأموال المستحقة لها، حيث يبدو أن الرجل قد أعطى تلك الأموال للفنانة الشهيرة، إذ حذفت في وقت لاحق جميع المنشورات ذات الصلة.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي، مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلي “جعفر العمدة”، و”سره الباتع”.

“جعفر العمدة” بطولة: محمد رمضان، وزينة، ومي كساب، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، وهالة صدقي، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، من تأليف: محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج: محمد سامي.

بينما “سره الباتع” بطولة: أحمد فهمي، وأحمد صلاح السعدني، وحنان مطاوع، وريم مصطفى، وعمرو عبد الجليل، وخالد الصاوي، وحسين فهمي، ومحمود قابيل، وصلاح عبد الله، ونجلاء بدر، ومنة فضالي، وهدى الإتربي، ورانيا التومي، عن قصة الأديب الراحل: يوسف إدريس، وسيناريو وحوار وإخراج: خالد يوسف.